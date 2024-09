Para que la grúa no se lleve su auto casi mata a un hombre

Judiciales Un padre no pagó la cuota alimentaria y ahora el tío tendrá que hacerse cargo de la crianza

Al ver su accionar, un inspector de tránsito se ubicó frente al auto, pero en vez de detener la marcha, el conductor intentó seguir avanzando hasta que la situación lo superó y finalmente frenó.

El vehículo fue trasladado al corralón municipal y se procedió a la retención de la licencia de conducir del infractor.

Gustavo Adda, director de Tránsito Municipal, reveló que el conductor del vehículo reside en las cercanías de la zona y tiene varias multas de tránsito pendientes de resolución que serán consideradas durante el proceso judicial que se llevará a cabo ante el Tribunal de Faltas. Es decir, podrían agravar, todavía más, su situación judicial.

El video que se viralizó en X del incidente

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/1836921773838770187&partner=&hide_thread=false “Conductor”



Porque un hombre estacionó mal, una grúa quiso llevarse el vehículo y casi atropella a un agente de tránsito al intentar escapar.



Ocurrió en Rosario y se le sacó el carnet de conducir al hombre. pic.twitter.com/ycEPnocvk0 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 20, 2024

Curiosamente, los cibernautas se pusieron del lado del conductor fugitivo: “Con un abogado lo recupera. Los agentes de tránsito no pueden acarrear un auto en grúa estando el conductor dentro, ni tampoco abrirle la puerta del acompañante, ni golpearle el capot para impedir la circulación. Deben llamar a la fuerza pública, ellos son simples empleados”; “¿Por qué no le hacen la multa y listo? ¿Mal estacionamiento y alguna contravención por darse a la fuga? Se hacen los héroes estos chabones para las cámaras”; “Si el tipo ya está en el auto tiene que sacarlo de ahí. La grúa ya no tiene nada que hacer, multa y a otra cosa. Sucede que los agentes se pasan de listos y luego el auto en el depósito sufre desguace y roturas. Es innecesario todo lo que ocurre”; “Siempre esas multas son con fines recaudatorios, por eso la desesperación por llevarse el auto. Solo quieren sacarle plata a la gente que ya está seca”.