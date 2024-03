PAMI: La nueva estafa virtual que ya se cobró una víctima en San Juan

image.png PAMI

Para responder a esta amenaza, el organismo nacional remarcó la importancia de no compartir nunca información confidencial por medios no autorizados y les recordó a sus beneficiarios que la organización nunca solicitará datos personales a través de WhatsApp o redes sociales no autorizadas.

El organismo pidió que los jubilados y pensionados usen exclusivamente los canales oficiales de comunicación de PAMI que son los siguientes:

WhatsApp PAMI: +549 114370 3138

Teléfono PAMI: 138

Facebook PAMI: https://www.facebook.com/pami.org.ar

Instagram PAMI: https://www.instagram.com/pami.org.ar/

Twitter PAMI: https://twitter.com/PAMI_org_ar

PAMI además aclaró que, si los jubilados o pensionados sufrieron algún tipo de fraude, pueden hacer el reclamo correspondiente a través de la siguiente página web: https://www.pami.org.ar/reclamos.

El anciano que cayó en la estafa de "PAMI" en San Juan

El pasado miércoles 28 de febrero, un beneficiario del PAMI denunció que en nombre de la Asociación Médicos de Cabeza de San Juan (AMC) lo estafaron a través de WhatsApp.

El jubilado contó que le exigieron un depósito de dinero para autorizar y retirar sus recetas.

Miguel Coria, presidente de la AMC, habló en radio Sarmiento y explicó: “Muchos de nuestros pacientes nos solicitan las recetas a través de WhatsApp. Una vez que ellos lo hacen, reciben una respuesta por parte del médico sobre cuándo pueden retirar directamente desde la farmacia. A raíz de esto, detectamos que ayer, a través de un número de WhatsApp, los pacientes reciben un mensaje que decía que para hacerles las recetas iban a tener que realizar un pago previo. Les explicaban que después ese monto iba a ser reembolsable”.

Según la información que dio el denunciante a la policía, en un mensaje de WhatsApp le dijeron: “Por receta autorizada y sellada se tendrá un gasto previo de 6.800 pesos reembolsable, los cuales se harán devolutivos a través del PAMI y tendrá un descuento a la hora de comprar la medicación con receta sellada autorizada. El descuento queda pendiente a la hora de retirar su compra”.