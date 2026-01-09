viernes 9 de enero 2026

Operativo

Motochorros detenidos tras una persecución: usaban una pistola de utilería

Dos jóvenes de 23 y 28 años fueron detenidos tras una persecución policial en el sur bonaerense. Se movilizaban en dos motos y amenazaban a las víctimas con una pistola de utilería que tenía una munición calibre 22.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Dos motochorros que cometían robos armados con una pistola de juguete fueron detenidos tras una intensa persecución policial en el sur de la provincia de Buenos Aires. El operativo estuvo a cargo de efectivos del Grupo Motorizado y del Comando de Patrullas.

Según informaron fuentes judiciales, los sospechosos —de 23 y 28 años— fueron detectados en la intersección de calles 38 y 127, cuando circulaban en una motocicleta Honda Wave blanca y una Honda CB negra de 190 cilindradas. Al advertir la presencia policial, los individuos intentaron escapar, lo que dio inicio a una persecución por varias cuadras.

Uno de los delincuentes fue capturado en la esquina de 44 y 122, mientras que su cómplice fue aprehendido minutos después en el interior del bosque platense. Ambos fueron trasladados a la comisaría 3ª del distrito segun infromó Clarìn.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una pistola de utilería que los sospechosos utilizaban para intimidar a sus víctimas. El arma tenía colocada una munición calibre 22 largo.

La causa quedó en manos de la fiscal Ana María Medina, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°1, y fue caratulada de manera provisoria como “robo agravado, encubrimiento, resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de arma”.

