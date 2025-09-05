La moneda de $2 que puede valer más de $350.000: cómo identificarla y dónde venderla

El mundo de la numismática siempre sorprende con casos en los que una moneda de bajo valor nominal puede transformarse en una verdadera joya de colección. Tal es el caso de una moneda de 2 pesos argentinos que, por una falla en su diseño, hoy se ofrece por cifras que superan los $350.000 .

Este ejemplar comenzó a circular el 12 de diciembre de 2011 y se caracteriza por su diseño bimetálico: un aro dorado que rodea un núcleo plateado. A simple vista parece igual a cualquier otra, pero los coleccionistas buscan un detalle muy particular que la vuelve única.

image La moneda de dos pesos que podés vender por mucho dinero

La rareza está en el relieve de la identidad, prácticamente imperceptible en algunas piezas. Ese defecto de fábrica hace que la moneda gane un enorme atractivo en el mercado de coleccionistas. Cuanto más notorio y singular sea el error, mayor es la suma que los interesados están dispuestos a pagar.

En plataformas de compra y venta online ya aparecen publicaciones con precios que rondan los $350.000, aunque los vendedores aclaran que están abiertos a negociar “ofertas razonables”.