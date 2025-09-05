La estremecedora confesión del hombre que asesinó a su hijo en Lomas de Zamora

Alejandro Ruffo admitió ante un profesional de la salud que fue él quien mató a su hijo Enzo , de 8 años, en Lomas de Zamora , en un hecho que, según sus propias palabras, habría cometido para “mandarle un mensaje a la mamá” , quien días antes había solicitado el divorcio.

Tras el crimen, ocurrido el 5 de agosto , Ruffo intentó suicidarse y permaneció internado durante dos semanas en el hospital Gandulfo . Durante su recuperación, la Fiscalía envió a un médico para evaluar si podía declarar. En ese contexto, y luego de retirarle la intubación, el acusado admitió lo sucedido: “Lo asfixié para mandarle un mensaje a la mamá”, según informó el medio TN. Aunque no constituye una declaración formal ante la justicia, esta frase fue incorporada a la causa.

Actualmente, Alejandro Ruffo se encuentra detenido en la Unidad Penitenciaria N°34 de Melchor Romero, mientras la fiscal Fabiola Juanatey solicitó que se confirme su prisión preventiva, medida que será evaluada por el juez de Garantías N°8, Gabriel Vitale.

El mensaje de la mamá del niño asesinado

Tras la muerte de Enzo, su madre expresó su dolor y enojo a través de redes sociales. Comentó en una publicación del acusado, recordando momentos junto al niño y recriminándole el hecho:

"Asesino. Me sacaste la vida por creer que sos un ser superior… tenías que ser hombre e irte después de tanto maltrato verbal… te vas a pudrir en la cárcel, te lo juro por Joaco que en esto no tenía nada que ver… enfermo vos y todo tu sequito."

El caso sigue en investigación y mantiene en alerta a la comunidad, mientras la Justicia avanza en la definición de las medidas para el acusado.