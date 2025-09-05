viernes 5 de septiembre 2025

Terrible

La estremecedora confesión del hombre que asesinó a su hijo en Lomas de Zamora

Alejandro Ruffo confesó ante un médico haber asesinado a su hijo de 8 años en Lomas de Zamora, luego de intentar suicidarse tras el crimen. La Justicia evalúa la prisión preventiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Alejandro Ruffo admitió ante un profesional de la salud que fue él quien mató a su hijo Enzo, de 8 años, en Lomas de Zamora, en un hecho que, según sus propias palabras, habría cometido para “mandarle un mensaje a la mamá”, quien días antes había solicitado el divorcio.

La moneda de dos pesos 
Revisá los bolsillos

La moneda de $2 que puede valer más de $350.000: cómo identificarla y dónde venderla
Tras el crimen, ocurrido el 5 de agosto, Ruffo intentó suicidarse y permaneció internado durante dos semanas en el hospital Gandulfo. Durante su recuperación, la Fiscalía envió a un médico para evaluar si podía declarar. En ese contexto, y luego de retirarle la intubación, el acusado admitió lo sucedido: “Lo asfixié para mandarle un mensaje a la mamá”, según informó el medio TN. Aunque no constituye una declaración formal ante la justicia, esta frase fue incorporada a la causa.

Actualmente, Alejandro Ruffo se encuentra detenido en la Unidad Penitenciaria N°34 de Melchor Romero, mientras la fiscal Fabiola Juanatey solicitó que se confirme su prisión preventiva, medida que será evaluada por el juez de Garantías N°8, Gabriel Vitale.

El mensaje de la mamá del niño asesinado

Tras la muerte de Enzo, su madre expresó su dolor y enojo a través de redes sociales. Comentó en una publicación del acusado, recordando momentos junto al niño y recriminándole el hecho:

"Asesino. Me sacaste la vida por creer que sos un ser superior… tenías que ser hombre e irte después de tanto maltrato verbal… te vas a pudrir en la cárcel, te lo juro por Joaco que en esto no tenía nada que ver… enfermo vos y todo tu sequito."

El caso sigue en investigación y mantiene en alerta a la comunidad, mientras la Justicia avanza en la definición de las medidas para el acusado.

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal
Albardón

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal

Encontraron muerto a un martillero público en su oficina en Capital
Gravísimo

Encontraron muerto a un martillero público en su oficina en Capital

El médico y el enfermero durante la audiencia de este jueves.
Tribunales

Prorrogaron la prisión preventiva para el médico y el enfermero de Pocito acusados de abusar de sus pacientes

