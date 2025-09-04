jueves 4 de septiembre 2025

A tener en cuenta

Día Mundial de la Salud Sexual: especialistas llaman a reflexionar sobre la justicia y el bienestar

Este 4 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Salud Sexual y, bajo el lema de la justicia sexual, especialistas destacan la importancia de garantizar el acceso equitativo a derechos, educación y servicios de salud, derribar tabúes y promover el bienestar integral a lo largo de la vida.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-04 at 6.45.21 PM

El 4 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Salud Sexual, una fecha impulsada por la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) que busca instalar el diálogo sobre la sexualidad como parte fundamental de la salud y la calidad de vida. Este año, el lema elegido propone reflexionar sobre la justicia sexual, entendida como el acceso equitativo a derechos, educación y servicios de salud, así como la necesidad de erradicar tabúes y desigualdades que persisten en la sociedad.

La salud sexual va mucho más allá de evitar enfermedades o problemas reproductivos. La médica endocrinóloga Laura Maffei (MN 62.441) remarcó que “es un aspecto central de nuestro bienestar y calidad de vida. No se limita únicamente a la ausencia de enfermedades o a la función reproductiva, sino que abarca el equilibrio hormonal, la autoestima, las emociones y la calidad de los vínculos”.

Cambios hormonales y dudas frecuentes

Los cambios hormonales, tanto en mujeres como en hombres, suelen ser motivo de consultas médicas. En la menopausia, la baja de estrógenos y testosterona puede impactar en el deseo sexual, el estado de ánimo y la lubricación vaginal, generando incomodidades en la intimidad. En los varones, el descenso de testosterona es más gradual, pero también influye en el apetito sexual. Los especialistas coinciden en que el acompañamiento profesional y la comunicación en pareja son claves para transitar estas etapas.

Maffei explicó que hormonas como los estrógenos, la progesterona y la testosterona están directamente vinculadas al deseo sexual, mientras que la prolactina y el cortisol, en exceso, pueden inhibirlo. La oxitocina, por su parte, refuerza el placer, el orgasmo y los vínculos afectivos. Factores como el estrés, la mala alimentación o el poco descanso también pueden alterar este equilibrio.

Consultas frecuentes en los consultorios

Según la doctora Silvina Valente (MN 87.798), integrante de la Sección Sexología del Hospital de Clínicas de la UBA, los motivos de consulta más comunes incluyen disfunciones sexuales femeninas (dolor, falta de deseo, dificultades para alcanzar el orgasmo), disfunciones masculinas (disfunción eréctil, eyaculación precoz), violencia, problemas de comunicación o diferencias en el deseo de pareja.

La especialista recomienda no esperar a que los problemas se profundicen: “Las personas no deberían consultar solo cuando tienen una enfermedad, sino también cuando quieran saber algo sobre sexualidad”.

Sexualidad, fertilidad y bienestar general

La salud sexual también impacta en la fertilidad. El ginecólogo Sergio Pasqualini (MN 39914) señaló que la excitación y el orgasmo mejoran la oxigenación y el funcionamiento reproductivo, lo que beneficia la concepción. La frecuencia de las relaciones sexuales, la calidad del vínculo y la reducción de la presión asociada a los tratamientos médicos son factores que influyen en quienes buscan un embarazo.

El valor de la educación sin tabúes

La desinformación sigue siendo un obstáculo para una vida sexual plena. Maffei subrayó la importancia de educar sin prejuicios desde la infancia hasta la adultez, hablar con naturalidad sobre los cambios hormonales y derribar mitos para empoderar a las personas.

Justicia sexual, un desafío pendiente

El lema de este año pone el foco en la justicia sexual como garantía de derechos. Para Valente, implica “visibilizar que la sexualidad es parte constitutiva del ser humano, tan inherente como el hambre o la sed, y debe vivirse con amor, empatía y respeto”.

Argentina cuenta con un marco legal avanzado, como la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, la Educación Sexual Integral, el Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género, aunque todavía existen dificultades en su implementación en todo el país.

“Hablar de justicia sexual no significa reducir la discusión a lo que está ‘bien’ o ‘mal’, sino garantizar que todas las personas tengamos un acceso real y equitativo a la salud, a la educación y al diálogo sobre sexualidad”, sostuvo Valente.

En este Día Mundial de la Salud Sexual, los especialistas coinciden en un llamado: derribar prejuicios, animarse a hablar y reconocer que la sexualidad es un pilar esencial del bienestar y de la salud integral.

