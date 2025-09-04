jueves 4 de septiembre 2025

Gran estafadora

Detienen a 'The Armenian Girl', la reina de la reventa: ofrecía tickets para ver a Messi y artistas internacionales

El resultado del allanamiento sorprendió a los investigadores: secuestraron 5.018.000 pesos, 3455 dólares, siete teléfonos celulares, una notebook y un revólver Houston calibre 32 con seis municiones.

Por Mario Godoy
La sospechosa fue detenida en un operativo en Villa Santa Rita. (Foto: gentileza La Nación).

La sospechosa fue detenida en un operativo en Villa Santa Rita. (Foto: gentileza La Nación).

Una extensa investigación policial culminó con la detención de la mujer, conocida en el mundo de la reventa como “The Armenian Girl”. La acusada operaba una red a través de redes sociales, estafando a cientos de personas con entradas falsas para los eventos deportivos y musicales más esperados, incluyendo partidos de la Selección Argentina de Lionel Messi y los recitales de artistas internacionales.

La detención y el "modus operandi"

La detención se produjo en el domicilio de la mujer en Villa Santa Rita (CABA), luego de una serie de allanamientos que permitieron a las fuerzas de seguridad desarticular la organización. La investigación se inició tras múltiples denuncias de víctimas que, tras pagar sumas exorbitantes, se encontraron con que sus entradas eran apócrifas o simplemente nunca las recibían.

El modus operandi de "The Armenian Girl" era sofisticado. Utilizaba perfiles falsos y cuentas en redes sociales para generar confianza, mostrando supuestas conversaciones con proveedores y fotos de boletos que, en muchos casos, eran editados digitalmente. Los precios que manejaba superaban con creces el valor de mercado, aprovechando la desesperación de los fanáticos por conseguir un lugar en eventos agotados. Se estima que la red movió millones de pesos a lo largo de los últimos meses.

La estafa detrás de los grandes eventos

Los eventos para los que ofrecía entradas eran aquellos con mayor demanda y en los que la oferta oficial se había agotado en cuestión de minutos. Entre ellos, se destacan los partidos de la Selección Argentina de fútbol, en particular los que tenían a Lionel Messi como protagonista, y los shows de artistas de talla mundial.

Fuentes cercanas a la investigación revelaron que la mujer no solo revendía entradas falsas, sino que también adquiría boletos genuinos en la preventa para revenderlos a un precio mucho más alto, monopolizando de esta forma el acceso a ciertos espectáculos y generando una cadena de especulación que perjudicaba directamente a los consumidores.

Las consecuencias legales y una advertencia a los consumidores

La detenida enfrenta cargos por estafa y asociación ilícita. Su caso sirve como una importante advertencia sobre los peligros de adquirir entradas fuera de los canales oficiales. Las autoridades recuerdan a la población la importancia de comprar boletos solo en sitios web y puntos de venta autorizados para evitar ser víctimas de este tipo de fraudes.

La detención de “The Armenian Girl” es un golpe significativo contra el mercado negro de entradas en el país. Sin embargo, las autoridades no descartan que existan otras redes operando de la misma manera, por lo que instan a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa y a ser cautelosos en sus compras online.

