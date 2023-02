Mirtha Legrand, cerca de los 100, más picante que nunca: mirá qué dijo de Alberto

Mirtha Legrand, a punto de cumplir 96 años, está lúcida y con energía, a punto de volver a la televisión si se decide. “No los entiendo, me complican todo”, dijo, pero no oculta sus ganas de volver.

A horas de que el presidente Alberto Fernández había transmitido en Cadena Nacional desde la Antártida, la diva arrancó por ahí: “Para qué fue el presidente a la Antártida. Un mamarracho. En cadena nacional con un saco horrible. Espantoso todo. No me gusta como está mi país”.

También habló de Juntos por el Cambio: “Hay tanto lío que no entiendo. Está todo muy mal y embarullado. No veo bien las cosas. La oposición está muy dividida y no sé qué va a pasar”.