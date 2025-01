"Me pagan dos chirolas": la queja de Victoria Villarruel sobre su sueldo de vicepresidenta

“Los senadores pagan su comida, viajan a sus provincias, desconozco si tienen otra entrada. A mí no me da el tiempo para nada y encima no me autoriza el Estado a ganar un sueldo digno a mi función”, se quejó Villarruel -que percibe cada mes alrededor de 2,9 millones con los descuentos aplicados- en una de las réplicas. Por decreto, Milei firmó en marzo del año pasado que su sueldo y el de la vice no se movieran.

También dijo Villarruel que, si fuera por ella, les congelaría los salarios a los senadores por todo 2025. “Yo gano mucho menos que ellos y que los diputados, y mi sueldo está congelado hace un año. En breve me pagan dos chirolas y soy vice”, sostuvo.

No fue solo eso. En otro momento la número dos de esta administración habló de los incrementos de precios, cuando en el mileísmo se jactan de haber bajado la inflación y ordenado la macroeconomía, y mientras que el Presidente dijo que antes de subir cargas impositivas se cortaba un brazo. “Mi sueldo está congelado hace un año y la prepaga aumenta, los impuestos aumentan, no alcanza a nadie que viva de su sueldo con honestidad”, deslizó la vice, directo al corazón del discurso libertario, e incluso enumeró: “Gano menos que el Presidente, los diputados, los senadores, ministros, jueces, diplomáticos, voceros y así puedo seguir. No me dan vivienda ni nada. Esto es cualquiera en el desfasaje de los sueldos”.

La mención al vocero no parecería ser casual ya que el portavoz presidencial, Manuel Adorni, además de ser uno de los principales laderos de la secretaria general, Karina Milei, que se lleva pésimo con Villarruel, atravesó una polémica el año pasado cuando lo ascendieron de rango a secretario y le aumentaron la dieta. “Soy la que menos cobra de todos los funcionarios de primer nivel”, sostuvo la vice.

En tanto, luego de los halagos que Milei le giró en varias oportunidades a Martín Menem por el manejo que hizo de los haberes de los diputados, Villarruel cargó directo contra el titular de la Cámara baja, cercano a los hermanos presidenciales. “Martín aumentó 70% sus dietas porque él es diputado y ahora volvieron a tener aumento. Digamos la verdad, por favor. Yo no creo que un país se haga mintiendo u ocultando las cosas”, dijo la titular del Senado al respecto. En Diputados los incrementos se dieron por acuerdo entre la presidencia de la Cámara y los bloques.

En diciembre, Milei había cargado fuerte contra Villarruel por este tema y dejado apartado a Menem. “Cuando vos vas a laburar, hacés un acuerdo con tu empleador de cuánto ganas. No como la mierda de los senadores que levantan la manito y se suben la dieta, y se inventan el aguinaldo. Se subieron dos veces la dieta”, indicó en ese momento el Presidente y, consultado sobre por qué no interactuaba con Villarruel para que solucionara el tema, respondió: “Dice que no puede hacer nada. No sé, Martín hace, qué se yo, recortó un montón de privilegios”.

A los Menem, Villarruel también les tiró otro dardo, ya que criticó la reforma de la Constitución que en 1994 encabezó el fallecido mandatario Carlos Menem, ídolo de Milei. “¿Reforma constitucional? ¿No alcanzó con el desastre de la del 94?”, se preguntó, contra una usuaria que pedía un cambio actual de la carta magna.