jueves 19 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Buenos Aires

Mató a su hijo de 8 años, y apareció muerto en la cárcel

El hombre de 52 años ya había intentado quitarse la vida el día del filicidio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Alejandro Ruffo, el hombre de 52 años detenido por matar a su hijo de 8 años en Lomas de Zamora, fue encontrado sin vida en las últimas horas en su celda de la Unidad Penitenciaria N° 34 de Melchor Romero, donde estaba alojado acusado de homicidio agravado por el vínculo, filicidio.

Lee además
aparecieron nuevos videos sobre el crimen a la salida de un boliche en batan
Impactante

Aparecieron nuevos videos sobre el crimen a la salida de un boliche en Batán
crimen de diego andreoni: elevan la causa a juicio con una disputa por la pena de un imputado
Definición

Crimen de Diego Andreoni: elevan la causa a juicio con una disputa por la pena de un imputado

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el imputado murió por ahorcamiento y fueron sus propios compañeros quienes lo hallaron en el calabozo. Allí se encontraba desde mediados de 2025, cuando lo arrestaron tras encontrarlo ensangrentado en su casa al lado del niño Joaquín Enzo, a quien había asesinado.

Todo sucedió a principios de agosto en la calle Díaz Vélez al 100, en el cruce con Loria, en la zona Sur del Conurbano. La policía bonaerense llegó a la escena del crimen tras una denuncia y al ingresar vio a ambos tendidos inconscientes.

image

El niño estaba sobre la cama y ya muerto; él, en cambio, estaba en el piso con lesiones que indicaban un intento de suicidio. Como Ruffo aún tenía signos vitales, lo trasladaron al Hospital Gandulfo, donde lo intervinieron quirúrgicamente y lo salvaron. Luego fue detenido.

La causa quedó a cargo de la fiscal Fabiola Juanatey, de la UFI N°2 de Lomas de Zamora, que lo caratuló como homicidio agravado por el vínculo, filicidio.

El crimen

Todo comenzó con el llamado al 911 de una mujer de 41 años, quien avisaba que estaba trabajando y no podía comunicarse con su pareja Alejandro R., con quien además tiene una hija de 20 años.

Por ello, la Policía Bonaerense fue hacia la casa familiar y, al entrar, hallaron al hombre y presunto asesino en “en el living, con manchas de sangre y una herida de arma blanca en el abdomen”, detallaron las fuentes del caso consultadas por este medio.

“Al recorrer por el interior de la vivienda, los policías ingresaron a la habitación matrimonial y, sobre la cama, encontraron al menor de 8 años, también con una herida de arma blanca”, completaron el cuadro trágico en el que Alejandro R. habría intentado quitarse la vida tras atacar al menor.

Fue el personal del SAME provincia el que constató que el niño estaba muerto: se llamaba Joaquín Enzo. Y de inmediato se solicitó la presencia de la Policía Científica y se dio curso a la fiscal Juanatey sobre los sucedido.

En tanto, el padre del menor y presunto homicida fue traslado al Hospital Gandulfo, donde esta tarde fue intervenido quirúrgicamente, ya que ingresó a ese centro de salud de Lomas de Zamora con “múltiples heridas cortantes en cuello, ambas muñecas y abdomen”, detallaron las fuentes médicas consultas.

Y agregaron que, a nivel abdominal,presentaba una lesión de 10 centímetros en el blanco izquierdo, además tenía una lesión en una región del páncreas, por lo que se le realizó una pancretectomía distal con conservación esplénica”.

Luego de la intervención lo iban a trasladar a la unidad de cuidados intensivos con custodia policial.

Con problemas de salud mental

Fue la mamá de la víctima y la esposa del imputado por el filicidio quien refirió que Alejandro R. "tenía problemas de salud mental“, en base a lo que confirmaron las fuentes con acceso al expediente.

Según los registros oficiales, el ahora fallecido trabajaba en un colegio privado y bilingüe de la zona de Banfield Este y, previamente, había sido empleado de la Municipalidad de Lomas de Zamora y de una de las firmas productoras de acero más importantes, que a su vez ofrece servicios mundiales de ingeniería, entre otros.

También era hincha de River y de Los Andes. Uno de los últimos posteos en una de sus redes sociales había sido en la cancha del Milrayitas, junto a su hijo, un mes y medio antes del hecho.

Seguí leyendo

El "Chiqui" Tapia desapareció de las redes tras ser citado a indagatoria y generó repercusión

Se quitó la vida en la cárcel el hombre que asesinó a su hijo de 8 años para "mandarle un mensaje a la mamá"

Citaron a indagatoria a Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino en la causa por retención de impuestos y aportes de la AFA

El Gobierno Nacional prorrogó el RIGI y sumó inversiones de petróleo y gas

Sorpresa trágica en Mendoza: encontraron a una mujer electrocutada en su casa

Alerta sanitaria en la frontera: suspenden el tránsito hacia Chile por presencia de un peligroso mosquito

De qué murió Sofía Devries, la joven que desapareció cuando buceaba en Madryn: lo que reveló la autopsia

Asesinó, descuartizó y quemó en una parrilla a su novia: la Justicia lo liberó

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Se mató en la cárcel el hombre que asesinó a su hijo de ocho años.
En La Plata

Se quitó la vida en la cárcel el hombre que asesinó a su hijo de 8 años para "mandarle un mensaje a la mamá"

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía
Ruta 20

Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía

Captados por las cámaras de los vecinos. La imagen tomó a los ladrones minutos antes del atraco. video
Violento robo

Asaltaron y maniataron a un matrimonio y a su hija con discapacidad en Capital, el tercer atraco en seis meses

Imputan por estafa a los dueños de una clínica de Rodeo por facturaciones fantasmas
Grave

Imputan por estafa a los dueños de una clínica de Rodeo por facturaciones fantasmas

Un conocido psicólogo jachallero que ya fue condenado por abusador vuelve a caer preso por manosear a una niña
Profesional y pervertido

Un conocido psicólogo jachallero que ya fue condenado por abusador vuelve a caer preso por manosear a una niña

Un camión desviaba alimentos escolares hacia su casa: fue condenada, pero no irá a la cárcel
Juicio abreviado

Un camión desviaba alimentos escolares hacia su casa: fue condenada, pero no irá a la cárcel

Te Puede Interesar

Rio Tinto enfocará sus inversiones en Los Azules.
Minería

Movimiento de gigantes: qué hay detrás de la millonaria retirada de Rio Tinto en El Altar y su apuesta en Los Azules

Por Redacción Tiempo de San Juan
Según el SMN, las nubes serán protagonistas en el cielo sanjuaninos en el arranque de la semana hábil.
Clima

El viernes promete un alivio al calor veraniego en San Juan

Un municipio peronista de San Juan saca cuentas y analiza adelantar las elecciones
Rumbo al 2027

Un municipio peronista de San Juan saca cuentas y analiza adelantar las elecciones

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7
Pocito

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7

Llamarán a sesión extraordinaria para la próxima semana en Diputados de San Juan: qué tema tratarán
Convocatoria

Llamarán a sesión extraordinaria para la próxima semana en Diputados de San Juan: qué tema tratarán