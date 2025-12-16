martes 16 de diciembre 2025

En Buenos Aires

Mató al amante de su esposa cuando los descubrió juntos en una casa y escapó

El caso ocurrió en la zona oeste del Gran Buenos Aires y la víctima era un hombre de 47 años. Policías buscan al criminal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Un hombre, de 47 años, fue asesinado a cuchilladas por el marido de su amante, quien consumó el crimen al descubrir juntos a la víctima y a la mujer en una vivienda. El suceso se registró el lunes en el oeste del conurbano bonaerense y los pesquisas policiales intentan detener al autor material de la mortal agresión.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el fallecido en el ilícito fue identificado, en forma oficial, como Carlos Pereyra Ayala, quien había nacido en territorio paraguayo.

Según agregaron los informantes, el hecho se produjo cuando el hombre se hallaba en su finca, situada en Bartolomé Hidalgo al 9100, casi en el cruce con San Ignacio de Loyola, en compañía de una joven, de 23 años y de igual nacionalidad, con quien se asegura que había entablado una relación amorosa.

Trascendió que, en dichas circunstancias, el esposo de la muchacha ingresó en el inmueble, originándose una pelea entre ambos individuos, al quedar al descubierto la infidelidad.

La disputa culminó en tragedia, porque el homicida resolvió agredir a cuchilladas a la víctima, para de inmediato darse a la fuga del domicilio.

A raíz del ataque, Pereyra Ayala debió ser conducido, de urgencia, a la Unidad de Pronta Atención (U.P.A.) del barrio, donde finalmente perdió la vida.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba certeras heridas de arma blanca tanto en la región torácica como en las piernas.

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría 2ª del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos en el vecindario con el objetivo de apresar al asesino.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Homicidio”, la Unidad Funcional N° 8 de los tribunales de la jurisdicción.

FUENTE: Crónica

Temas
