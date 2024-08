Los escalofriantes detalles del escenario que encontró el fletero sanjuanino en La Rioja: un féretro, perros muertos y ¿otro cadáver sobre una cama?

"Se ve que tenía mucho miedo, indudablemente. Entonces cuando lo deja a la persona que lo acompañaba, queda solo y ahí aprovecha y llama por teléfono a la policía", explicó en diálogo con Radio Sarmiento Alejandro Aquiles, juez de Instrucción de La Rioja.

Tras la denuncia, con una orden de allanamiento de por medio, este miércoles por la madrugada la policía irrumpió en el domicilio y se encontró con el escenario descripto por el fletero sanjuanino. Perros muertos, el féretro del niño y la mujer escondida en el fondo de la vivienda.

"La mujer aparentemente es oriunda de San Juan, pero desde hace muchos años vive en La Rioja. Al ingresar la policía encontró tres perros muertos que habrían estado guardados en un freezer dentro de la vivienda, pero ante la llegada del personal policial la mujer los habría sacado rápidamente para dejarlos en el fondo. No sabemos si ella los mató o murieron de forma natural, pero el olor nauseabundo provenía de allí", agregó el magistrado.

Respecto al féretro, Aquiles manifestó que el mismo estaba dentro de la casa y contenía el cuerpo en un estado de momificación. "Habría fallecido hace muchos años. Tanto el médico forense como los miembros de la policía judicial hicieron una observación del cadáver y vieron que tenía una autopsia realizada", acotó.

Según manifestó la mujer, que tendría entre 55 y 65 años, el niño murió en un incendio en San Juan y el motivo por el que tiene el cuerpo en su vivienda es por que deseaba clonarlo o rehabilitarlo para poder continuar su vínculo con él.

Ahora los investigadores deberán identificar el cuerpo, para constatar si efectivamente se trata del hijo de la mujer, además de trabajar en conjunto con la justicia sanjuanina para determinar si efectivamente el niño murió en San Juan y si el cuerpo fue profanado de un cementerio sanjuanino.

Respecto al cadáver que el fletero aseguró ver sobre una de las camas de la vivienda, el magistrado aseguró que están trabajando para ver si efectivamente había otro cuerpo sin vida más en la casa, ya que el denunciante dijo que vio el cuerpo de un hombre o una mujer grande sobre una cama, que sería una persona fallecida.

Por otro lado, el magistrado aseguró que no sería el primer antecedente de la mujer. Es que ante el llamativo caso, el jefe de la Policía del lugar aseguró que la mujer había intentado en varias oportunidades desenterrar a su marido, que está sepultado en un cementerio de Chañar.

Para los investigadores lo más importante ahora es corroborar la identidad del niño que se encuentra dentro del féretro, para saber si efectivamente es familiar de la mujer. Para ello, será crucial la información que obtengan de la justicia sanjuanina, sino deberán recurrir a un ADN. Mientras tanto, el cadáver fue alojado en un depósito del cementerio local.

Respecto a la mujer, el juez Aquiles manifestó que no fue detenida "porque hasta que no podamos corroborar todos los casos no podemos detenerla. Además, debe ser revisada por un médico psiquiatra para que nos diga si realmente comprende sus actos y la criminalidad, si hubiese hecho delictivo", acotó.

En cuanto al sobrino sanjuanino que contrató el fletero, el magistrado manifestó que "Vamos a pedir por lo menos que se le tome declaración y de ahí se verá si queda detenido o no".