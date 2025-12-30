martes 30 de diciembre 2025

Fallo judicial

Los cuatro jugadores de Vélez acusados de abuso sexual fueron absueltos

El juez Augusto José Paz Almonacid aseguró que la conducta denunciada no encuadra en una figura penal. La causa queda sin imputados, pero la víctima aseguró que apelarán.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La investigación judicial que involucró a cuatro ex jugadores de Vélez Sarsfield por una denuncia de abuso sexual quedó, por ahora, sin imputados. En una resolución dictada este martes, el juez Augusto José Paz Almonacid, del Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial Capital, dispuso el sobreseimiento y la absolución de Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla, al concluir que la conducta denunciada no encuadra en una figura penal.

El pronunciamiento se conoció en el tramo final del año judicial y cerró una etapa de un proceso que demandó varios meses de investigación y tres audiencias de debate extensas, en las que se analizaron pruebas testimoniales, periciales y técnicas.

La causa se había iniciado en marzo de 2024, cuando una joven tucumana había sido víctima de un abuso en una habitación de un hotel de la capital, donde se encontraban los entonces futbolistas del club de Liniers. El caso tuvo desde sus comienzos una fuerte exposición pública y generó un amplio debate social y judicial.

FUENTE: Crónica

