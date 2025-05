Lizy Tagliani explicó el motivo detrás de su furia en vivo con los productores de Olga: qué dijo

Al darse cuenta de esto, la mediática se mostró furiosa: "¿Dónde mier... estoy apareciendo cortando el pelo?" y les sacó en cara: "¿Para qué pierdo media hora todos los días de mi vida hablando al ped...? Hoy lo tendríamos que haber hecho, no a partir de ahora, nene".

"No había entendido", se mostró arrepentido el operador. Pero, ella le retrucó: "Quiero lo que hablamos todos los días. Estoy trabajando gratis al ped…"

A partir de la viralización de este momento, se comenzó a suponer que podría tratarse de una broma y un mal levantamiento del clip en la red. Pero, en su canal de YouTube, Olga decidió cortar ese fragmento del programa.

Finalmente, lo que más llamó la atención es que Fernanda Iglesias contó en Puro Show (El Trece) que sus colegas estarían incómodos con esta situación y que "Toto Kizner se quiere ir del programa".

La justificación de Lizy Tagliani sobre el escándalo en vivo

Horas más tarde de sucedido este momento incómodo, Lizy Tagliani fue abordada por varios noteros, entre ellos el de Intrusos (América TV) que le preguntó: "¿Qué pasó con la producción?"

"Nada, siempre boludeamos así y como yo no estoy pasando un buen momento, se ve que no se entendió. Entre nosotros está todo más que bien", le aseguró la conductora con evidente molestia por tener que dar explicaciones.

Además, expresó que "me cambio la cara por el estado que estoy pasando, no estoy enojada. No fue un maltrato, como se dice".