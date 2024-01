Ley Ómnibus: el oficialismo, entre la confianza de aprobar y las advertencias si no sale

“Estamos todos desde temprano esperando y pidiendo que nos envíen el dictamen que se firmó anoche y todavía no está. El nuestro sí, pero es de minoría. El de mayoría, ni ayer, ni hasta ahora aparece” , indicó una legisladora nacional por San Juan a este medio al ser consultada por el dictamen de la Ley Ómnibus este miércoles. Finalmente, sobre la tarde apareció el dictamen de la mayoría con miras a sesionar la próxima semana.

El oficialismo logró que el proyecto cuente con 55 votos, pero 34 fueron en disidencia. Esto llevo no solo a “patear” la sesión para la próxima semana, con las esperanzas puestas en cerrar las negociaciones necesarias, sino también a dejar en claro que el documento no se volverá a tocar. Al menos así lo aseguró el ministro del Interior, Guillermo Francos.

“Todos los acuerdos a los que se han llegado con los bloques que han llevado a este dictamen de mayoría contemplan la máxima capacidad de cesión que tiene el Gobierno en función de lo que pretende de la situación económica de los próximos meses. Sabemos que hay algunos legisladores y gobernadores que tienen una visión diferente sobre esto”, dijo Francos en Radio Rivadavia.

image.png El ministro del Interior, Guillermo Francos (Foto: TN).

Pero no fue la única advertencia de parte del funcionario. La presión fue también para los gobernadores, al asegurar que, si no se aprueba la normativa, tendrán que “cortar más gastos”, haciendo referencia a las partidas que Nación envía a las provincias.

Al respecto, aseguró: “todas las provincias demandan fondos, y cuando uno no los tiene, suprime las transferencias a las provincias porque no tiene plata para mandar, y si pasa eso las provincias van a tener problemas. No es una amenaza, es una realidad, algunos lo tomaron como una amenaza a gobernadores”.

Mientras tanto, a primera hora de hoy, el presidente Javier Milei encabezó una reunión de gabinete en la Casa Rosada para analizar por un lado el paro de la CGT y por el otro, avanzar en la estrategia para lograr la aprobación de la Ley Ómnibus.

Si bien por el momento no hay fecha confirmada, varios portales porteños señalan que el debate en recinto podría darse el próximo martes. Eso significa que cada minuto cuenta en las negociaciones con diputados aliados y mandatarios provinciales.