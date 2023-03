La "Session Peronista" que da qué hablar en las redes

“Soy un actor militante, lo soy ahora y lo he sido antes / desde el jardín de infantes me juego entero / nunca por partes / Lo que pienso yo del futuro / me gustaría contarte / ‘La verdad es una espuela / usarla da pena’ / me decía mi abuela que de niño me llevaba a la escuela / La verdad aunque duela, como cuando duele una muela: / Ojalá pase el tiempo y seamos Venezuela”, dice en el comienzo de la canción.

“Poca gente rica, mucha gente pobre / como en Chile porque le sacan el cobre / Disfrazando la expoliación como una causa noble / se dan vuelta cada vez que llega un sobre / Manda el poderoso por mejor que uno pobre / ¿Quieren ir al barro? / Salpico lodo por los bordes / vamos a cambiar peón por torre / Hoy te lo declaro con emoción / Voy a seguir el legado de Evita y Perón”, prosigue el rap de Dady.

“Yo soy el hijo de la loba que crió a Rómulo y Remo / Yo avanzo, nunca temo / Soy el Dady, nada menos, soy peronista / y por si no quedó claro, nosotros somos los buenos”, agrega.

“El pueblo inventó a Perón y en nuestra tierra suena fuerte el tambor por las calles / rompom-pom-pom / Y no hay razón porque es una pasión. Yo sé que es así, no es una sensación / es un deseo para mi patria, mi suelo, como lo hubiera querido mi abuelo”, insiste Dady para caracterizar a la militancia.

“Algunos temas son personales. Yo quiero la democracia, no los señores feudales ni sus cuentos de verdades de papel. Yo quiero poder escuchar la otra campana también / Juntos lo vamos a hacer / ¡Qué se escuchen nuestras voces! ¿Quién mierda nos podría detener?”, dice en el último verso y remata con un “Esto lo hago pa’ divertirme, pa’ divertirme”, al igual que Residente en su Session contra J Balvin.