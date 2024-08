La info más esperada: ¿hay feriados en septiembre?

El septiembre habrá descanso para algunos sectores de la sociedad, pero no hay ninguno dentro de la lista de feriados nacionales.

En el calendario oficial, septiembre es un mes que no tiene feriados nacionales, siendo el único de 2024 que cumple con esa condición. Así como no tiene fechas de asueto generalizado, el Gobierno tampoco dispuso un feriado puente para el noveno mes del año, por lo cual el común de la población no tendrá descansos extra en septiembre.