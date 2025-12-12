viernes 12 de diciembre 2025

A tener en cuenta

¿La hidratación del futuro?: por qué los electrolitos pueden ser aliados ante las olas de calor

Los electrolitos se presentan como una herramienta esencial para enfrentar las olas de calor extremas, ayudando a mantener el equilibrio hídrico, prevenir calambres y mejorar el rendimiento diario. Proyectos como SUMA, una fórmula natural argentina, buscan consolidar la hidratación con minerales como una alternativa efectiva para todos, no solo deportistas.

Las olas de calor extremo dejaron de ser un fenómeno excepcional y se convirtieron en parte de la vida cotidiana. Las altas temperaturas, que en muchos puntos superan los 35 y hasta los 40 grados, no solo incomodan, sino que impactan directamente en la salud y el rendimiento diario, provocando cansancio persistente, dolores de cabeza, calambres, irritabilidad y una marcada baja de energía.

En este contexto, especialistas advierten que la hidratación tradicional basada únicamente en el consumo de agua puede resultar insuficiente cuando la exposición al calor es prolongada. La transpiración, mecanismo natural del cuerpo para regular la temperatura, se intensifica y con ella se produce una pérdida acelerada de electrolitos, minerales esenciales como sodio, potasio y magnesio, fundamentales para el equilibrio hídrico, la función muscular y el sistema nervioso.

Los electrolitos son sustancias que, al disolverse en el agua del organismo, se transforman en iones con carga eléctrica y permiten regular procesos vitales como la contracción muscular, el ritmo cardíaco, la transmisión de impulsos nerviosos y el metabolismo energético. Cuando sus niveles descienden, aparecen síntomas como mareos, fatiga persistente y calambres.

En ese escenario surge SUMA, una propuesta desarrollada por tres jóvenes argentinos que propone una fórmula de electrolitos naturales destinada a una hidratación más completa. El proyecto, que actualmente cuenta con el respaldo de Harvard Innovation Labs, introduce en el país una categoría poco explorada fuera del ámbito deportivo. Según explican sus creadores, la fórmula combina sodio, potasio y magnesio en proporciones pensadas para favorecer la absorción, sin azúcares añadidos, con bajo aporte calórico y sin conservantes ni colorantes.

La hidratación con electrolitos, que durante años estuvo asociada casi exclusivamente al deporte de alto rendimiento, comenzó a expandirse a otros ámbitos. Hoy es utilizada por trabajadores expuestos al sol, estudiantes, oficinistas y personas que buscan sostener su energía durante jornadas extensas bajo temperaturas elevadas. En países como Estados Unidos, este tipo de productos ya forma parte del consumo cotidiano y su presencia se extiende a farmacias y supermercados.

Organismos y especialistas coinciden en la importancia de reponer minerales junto con los líquidos. De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el sodio y el cloruro predominan fuera de las células, mientras que el potasio lo hace en el interior, y todos actúan en conjunto para mantener el equilibrio hídrico y el pH del organismo. La Academia Española de Nutrición y Dietética agrega que estos minerales también garantizan la correcta contracción muscular, incluido el latido del corazón, y la transmisión de impulsos eléctricos en el sistema nervioso.

A diferencia del agua, que el cuerpo puede regular en cierta medida, los electrolitos no se producen internamente y dependen exclusivamente de la ingesta. Por eso, la reposición de líquidos sin minerales puede profundizar el desequilibrio generado por el calor. En este sentido, la hidratación con electrolitos comienza a ser considerada una estrategia preventiva básica frente a las temperaturas extremas.

Mantener una hidratación adecuada permite regular la temperatura corporal, mejorar la concentración y la claridad mental, prevenir calambres, reducir dolores de cabeza y proteger el sistema cardiovascular. La Organización Mundial de la Salud recomienda, además, evitar la exposición directa al sol en las horas pico, mantener los ambientes frescos y asegurar una correcta hidratación, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.

Frente a un escenario climático cada vez más exigente, la combinación de agua y electrolitos aparece como una alternativa clave para adaptarse al calor extremo y cuidar la salud en la vida diaria.

