sábado 13 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Decisión

Afirman que el gobierno de Milei apelará el fallo que ordenó aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad

En la Casa Rosada remarcan que la ley fue aprobada sin precisar las fuentes de financiamiento, un punto que -según argumentan- vuelve inviable su implementación en los términos fijados por la Justicia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Gobierno nacional confirmó que apelará la resolución judicial que dejó sin efecto el artículo central del Decreto 681/2025 y ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso el año pasado. La presentación será elevada ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.

Lee además
el gobierno de milei, obligado a aplicar de manera inmediata la ley de emergencia en discapacidad
Revés judicial

El Gobierno de Milei, obligado a aplicar de manera inmediata la ley de emergencia en discapacidad
el gobierno de milei rematara una ferrari y su precio base supera los $250.000.000
¡Una ganga!

El gobierno de Milei rematará una Ferrari y su precio base supera los $250.000.000

La decisión apunta a revertir el fallo del Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, que declaró inválida la paralización de la norma y dispuso su plena vigencia. Desde el Poder Ejecutivo sostienen que la sentencia constituye una intromisión en atribuciones propias del Ejecutivo, en especial en materia de administración del gasto público y elaboración del presupuesto.

En la Casa Rosada remarcan que la ley fue aprobada sin precisar las fuentes de financiamiento, un punto que -según argumentan- vuelve inviable su implementación en los términos fijados por la Justicia. En ese sentido, advierten que cumplir con la norma tal como fue ordenada podría comprometer el equilibrio fiscal, uno de los pilares centrales del programa económico oficial.

La Ley de Emergencia en Discapacidad declara la emergencia del sector hasta el 31 de diciembre de 2027. Aunque fue promulgada, el Ejecutivo dispuso luego su suspensión a través del Decreto 681/2025, bajo el argumento de que el Congreso no había establecido cómo financiar las medidas previstas.

La parálisis de la ley generó reclamos de familias, organizaciones y prestadores, que denunciaron el impacto directo sobre tratamientos, servicios e instituciones. En ese marco, dos familias con hijos con Certificado Único de Discapacidad presentaron un amparo judicial, lo que derivó en el fallo que ahora el Gobierno busca revertir.

Lo que deberá definir la Cámara

En su resolución, la Justicia sostuvo que los derechos a la salud, la educación y la rehabilitación de las personas con discapacidad deben prevalecer por sobre las restricciones presupuestarias, y recordó las obligaciones asumidas por el Estado argentino en tratados internacionales.

Ahora, la definición quedará en manos de la Cámara Federal de San Martín, que deberá resolver si mantiene la aplicación inmediata de la ley o si convalida la postura del Ejecutivo respecto de la falta de financiamiento y el alcance de las competencias entre poderes.

Fuente: Ámbito

Temas
Seguí leyendo

Suben las acciones y los bonos argentinos antes de la colocación del nuevo bono del Gobierno

Personal de casas particulares: el gobierno oficializó un aumento y un extra para diciembre

Comenzó una nueva reunión paritaria: qué dijo el Gobierno en la previa

El Gobierno estudia eliminar el impuesto interno a los autos: qué pasará con los precios de los 0 km

Cristina Kirchner compartió la historia del "tomate peronista", con un ejemplar que llegó a San José 1111

Se sometió a una operación para mejorar un calambre y ahora no puede caminar

ANMAT y SENASA alertaron por la detección de una bacteria en un queso de consumo masivo

La DGI llevó a la AFA a la Justicia por una millonaria deuda impositiva y previsional

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
anmat y senasa alertaron por la deteccion de una bacteria en un queso de consumo masivo

ANMAT y SENASA alertaron por la detección de una bacteria en un queso de consumo masivo

Por Ana Paula Gremoliche

Las Más Leídas

El imputado Daniel Humberto Jaime Ovalles. Él uso su derecho de autodefenderse.
Investigación

Un abogado sanjuanino fue denunciado por abusar sexualmente a la esposa de un colega

Viento zonda.
Atención

Alerta por viento Zonda en San Juan: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h

Luto en la movida tropical: Murió el cantante de un grupo histórico video
Deceso

Luto en la movida tropical: Murió el cantante de un grupo histórico

Eduardo Pérez en sus tiempos de cantante.
Agravan la imputación

El mariachi sanjuanino acusado de abusar de dos niñas también filmaba las aberrantes escenas

El jefe de los fiscales, a paso firme: disolvió una unidad y repartió el personal a las áreas más críticas
Ministerio Público

El jefe de los fiscales, a paso firme: disolvió una unidad y repartió el personal a las áreas más críticas

Te Puede Interesar

El puente, desde arriba. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: el gigante de hierro que marcó la historia de Caucete

Por David Cortez Vega
Tras el calorón del sábado, alertan por la llegada de viento Sur para San Juan
Pronóstico

Tras el "calorón" del sábado, alertan por la llegada de viento Sur para San Juan

Video: tremendo choque en cadena en Calle 5 terminó con una camioneta a la fuga y varios vehículos dañados
Entre Rawson y Pocito

Video: tremendo choque en cadena en Calle 5 terminó con una camioneta a la fuga y varios vehículos dañados

La diputada Montaña, jurando el jueves último en la Legislatura de San Juan.
Curiosidades parlamentarias

Mujeres arriba: se afianza la presencia femenina en la Legislatura de San Juan

El viento, las banderas y una pasión que no se apaga en la Avenida del Mar video
Tiempo en Chile

El viento, las banderas y una pasión que no se apaga en la Avenida del Mar