La Fiesta Nacional del Chivo en Malargüe terminó a las piñas: mirá el video

Según las primeras versiones, el altercado se desató en medio de la celebración, en un sector donde se concentraba una gran cantidad de público. Aunque no hay información detallada sobre los motivos que desataron el conflicto, lo que ha trascendido a través de las redes sociales es un video que muestra una violenta secuencia de agresiones, especialmente contra un joven identificado por su atuendo: jeans celestes y una remera a rayas azul, celeste y blanca.

En el video viralizado, se observa cómo varios individuos se abalanzan sobre el joven, propinándole una serie de golpes. La brutalidad de la paliza, que dura varios segundos, generó indignación en quienes presenciaron la escena, y rápidamente se difundió a través de plataformas como Twitter, Facebook e Instagram, aumentando la repercusión del incidente.

El caos generado por la pelea derivó en la intervención de las autoridades locales, quienes procedieron a la aprehensión de cuatro personas involucradas en la agresión. Sin embargo, hasta el momento, no se ha registrado ninguna denuncia formal por parte de los afectados ni de los testigos, lo que ha generado cierta confusión en torno al desarrollo del caso. Las autoridades indicaron que las aprehensiones se produjeron de manera preventiva, tras la intervención de la policía en el lugar, pero no se han proporcionado detalles adicionales sobre la identidad de los involucrados ni sobre si estos enfrentan cargos específicos.

A pesar de la gravedad del hecho, la situación no fue considerada de inmediato como un delito grave, dado que no se presentaron denuncias ante la justicia. Esto ha dejado abierta la posibilidad de que se trate de un conflicto interpersonal que no se judicializó, aunque la viralización del video podría generar nuevas acciones por parte de la justicia.