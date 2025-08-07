jueves 7 de agosto 2025

Rumbo a las urnas

"Kirchnerismo Nunca Más", el slogan de Javier Milei para inaugurar la campaña bonaerense

Posando junto a sus candidatos, Javier Milei dio inicio a la campaña electoral bonaerense con un polémico cartel. La frase usada y su similitud con un momento trágico de la historia argentina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Comenzó la carrera a las urnas y las alianzas, candidatos y frentes no demoraron en conocerse. El presidente Javier Milei también participa acompañando a los suyos. Así lo demostró en La Matanza, donde inicio la campaña bonaerense posando junto a los elegidos junto a un slogan que no pasó desapercibido: “Kirchnerismo Nunca Más”.

En la postal aparece en el centro Javier Milei vestido de negro, rodeado de a secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los presidentes bonaerenses de La Libertad Avanza y el PRO, Sebastián Pareja y Cristian Ritondo. Así como el próximo candidato a diputado nacional en octubre, José Luis Espert y la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. La imagen fue tomada en Villa Celina.

image

También figuraron las ocho cabezas de lista de secciones electorales, Diego Valenzuela (Primera), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (Octava). La foto buscaba “mixear” la cartera de candidatos provinciales con las figuras con conocimiento y tracción nacional (como lo son Milei, Bullrich y Espert); todos vestidos de violeta.

La fotografía tiene varios aspectos a tener en cuenta. La figura de Milei resalta por sobre el resto al vestir un color distinto; se eligió una zona similar a un descampado, con basura alrededor y se posó con un cartel cuya frase llamó la atención. Sucede que el “Nunca Más”, que representa el pedido de justicia y memoria de toda una sociedad por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, fue utilizado como slogan de campaña. No solo la frase, sino también la tipografía.

Esta alusión no pasó desapercibida en redes, donde hubo distintas reacciones. “Equiparan al kirchnerismo con el logo del ‘Nunca Más’, banalizando las atrocidades de la Dictadura. La única propuesta es el odio. Veremos cómo les va”, fue uno de los tantos comentarios que surgieron luego de la publicación de la foto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lilivida36/status/1953506559893348767&partner=&hide_thread=false

Cabe recordar que las elecciones bonaerenses serán el 7 de septiembre, luego que Kicillof decidiera desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales, con la esperanza de lograr la mayor cantidad de bancas posibles.

