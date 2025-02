Kicillof acusó a su oposición de utilizar el asesinato de Kim para hacer política

“Lamento muchísimo la bajeza que he observado en estos días. Sé que hay campaña electoral. Me pasó hace poco tiempo que cuando fui reelegido había hechos de inseguridad. Hay algunos que usan esto para ganar un voto, lucrar con el dolor, ver si pueden sacar una ventaja y la verdad que se han traspasado todos los límites. Algunos dirigentes políticos los vimos hacer cosas que no son hacer política, son cosas miserables, inmorales y lamentables. No todo vale por un voto, hay límites”, declaró.

Además, Kicillof sostuvo que el delincuente “estaba suelto y tenía que estar preso”. El mandatario provincial hizo estas declaraciones durante su cuarta conferencia de verano en el Partido de la Costa junto al intendente local, Juan de Jesús, los ministros de Salud y de Ciencia e Innovación bonaerense, Nicolás Kreplak y Augusto Costa, y la presidenta del Instituto Cultural provincial, Florencia Saintout.

Kim Gómez murió cuando dos delincuentes menores de edad robaron el auto de su madre y la arrastraron por varias cuadras. Su crimen fue enmarcado dentro de varios hechos de inseguridad que ocurrieron en el último tiempo en la provincia y que funcionaron como un reclamo directo hacia Kicillof. Ante ello, y las críticas de la oposición, es que el mandatario provincial se refirió al hecho y aseguró que desde la provincia acompañan a la familia.

“Son días tristes. Me voy a referir brevemente al hecho trágico y espantoso que ocurrió en la capital de nuestra provincia. Nos tiene con dolor y tristeza, a toda la sociedad. La primera respuesta, la inmediata, es un acompañamiento del Estado. Desde el primer momento nos dedicamos a apresar a los delincuentes. El área de Justicia y el área de Seguridad de asistencia a las víctimas acompaña a las familias en su dolor. Es lo que corresponde”, detalló.

También se refirió a los dichos de varios políticos que afirman que “no habla de seguridad”. “Es absolutamente falso. Hablo de hechos. Hoy no es día de hablar de estadísticas, datos técnicos. Es momento de acompañar a las familias”, apuntó. Allí hizo referencia a aquellos que reclamaron al gobierno provincial por el crimen: “Lamento muchísimo la bajeza de estos días. Se que es campaña electoral. Me pasó hace poco, de hechos de inseguridad en campaña. Algunos usan esto para lograr un voto, lucrar con el dolor, sacar una ventaja. Se han traspasado todos los límites en esta ocasión”.

Para Kicillof, los dirigentes políticos “hicieron cosas miserables, inmorales y lamentables” y que “no todo vale por un voto”. “Hay campañas miserables de violencia contra el otro. Eso no calma a las familias”, sumó. Ante ello, Kicillof reclamó al Gobierno nacional por la falta de fondos para la seguridad. Este reclamo ya había sido realizado por su ministro de Seguridad, Javier Alonso, hace unas semanas. Aquel se había referido específicamente sobre el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, por el cual sostuvo que “no enviaron $700 mil millones” del mismo.

Esta vez, el gobernador realizó el mismo reclamo: “Al mismo tiempo, cada uno se tiene que hacer cargo de su responsabilidad. No voy a cargar las tintas. Esto no es trinchera a trinchera. Estuve hablando con intendentes, cuestiones de patrulleros, grandes inversiones que se hicieron… Todos lo que hacemos sin la estridencia y el intento del marketing. Lo hacemos hace cinco años ya. Hemos sufrido un robo de recursos: $750 mil millones. Era un fondo de seguridad que le sacó Milei a la Provincia. Cuando llegamos había 790 patrulleros, compramos 5500, eso hay que reponerlo y no es un fondo de aplicación libre. Es un fondo que tenía una reglamentación, que estaba aprobada en el presupuesto. Hay que hacer rendir cada centavo. Lo gastamos en la provincia con inversiones en seguridad. Con menos recursos es más difícil”.

Kicillof insistió con que “le devuelvan los recursos a la provincia” y apuntó contra el presidente Javier Milei por no reunirse con él para discutir sobre seguridad. “El 31 de enero, que hubo hechos de violencia, nuevamente le dije a Milei que nos juntaramos donde quisiera para trabajar el tema con seriedad. No ha habido ninguna inversión del Gobierno nacional y han quitado fondos. Hablemos de las cosas reales. Nos piden más patrulleros, cámaras, etc. No me sacó de encima la responsabilidad. Venimos trabajando seriamente”, reclamó.

Allí, le insistió para una reunión entre ambos: “Cuando empieza la campaña electoral… No niego los hechos… Pero, ¿vamos a seguir tirándonos de trinchera a trinchera? Yo lo invito o estoy dispuesto a ir, a donde diga, a trabajar con seriedad con nuestro equipo a trabajar sobre la cuestión de seguridad a ver si podemos, ante una situación que se va agravando, darle un poco más de tranquilidad y calma a nuestro pueblo. Tengo responsabilidad sobre 17 millones y medio de bonaerenses. La asumo, pongo la cara, estoy caminando. Espero lo mismo del Presidente de la Nación. No en Estados Unidos, acá trabajando por la seguridad de la Argentina”.

Más adelante, el gobernador también reclamó a Milei por sus políticas económicas al mencionar que se juntó con diversos empresarios que contaron el deterioro de sus sectores productivos tras las políticas de la gestión libertaria. Se refirió a los “cientos de miles de desocupados, cierres de empresas, deterioro en las condiciones económicas y pérdida en el poder adquisitivo”. “Vendría bien que dejen Twitter un poco y pongan los pies en los territorios para ver qué está pasando”, concluyó.