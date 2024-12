Julio Cobos apuntó duramente contra Milei por el trágico vuelco en Mendoza, que dejó a sanjuaninos graves

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/juliocobos/status/1865793766042284463&partner=&hide_thread=false A un año de gestión del nuevo gobierno nacional se debe reconocer como su gran logro la efectiva baja de la inflación, aún con los altos costos sociales que se generaron. Ahora, en materia de Infraestructura el resultado es negativo: nada que reconocer y todo por reclamar.

El reciente accidente ocurrido en la Ruta 7, en el kilómetro 1.135, evidenció nuevamente el deterioro de las rutas en alta montaña. Un camión volcó y aplastó un vehículo menor en un hecho que terminó con la vida de un camionero mendocino, mientras que una familia sanjuanina resultó milagrosamente ilesa. Este incidente no es aislado; la falta de mantenimiento, señalización y políticas viales se han señalado como factores determinantes en el aumento de siniestros en la región.

Cobos puso en contexto los riesgos asociados a la falta de infraestructura y los desafíos futuros. “Los costos sociales son evidentes y pueden ser peores: incremento de accidentes viales, ausencia de política de vivienda y un sistema energético en riesgo ante un eventual repunte económico y mayor demanda”, advirtió.

El legislador mendocino también recordó antecedentes de gestiones provinciales en infraestructura, destacando que en 1999 Mendoza construyó con fondos propios la doble vía en la RN°40 y dio inicio al Paso Pehuenche. Sin embargo, afirmó que hoy las provincias están siendo forzadas a asumir responsabilidades que corresponden al Gobierno nacional debido a los recortes en obra pública. “Los gobernadores, aún con la merma notoria de ingresos, tendrán que encarar obras por convenio con Nación”, criticó.

Milei, instándolo a reconocer las prioridades del país. "Si sus funcionarios no andan por las rutas, si no escucha los planteos lógicos de la oposición y no entiende la necesidad institucional y federal de contar con un Presupuesto, al menos lea los diarios para ver la realidad que vivimos", concluyó.