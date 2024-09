Juan Grabois sobre el incidente en Ezeiza: "Los fascistas agreden para atemorizar; los gorilas son iguales"

“ Sigan intentándolo. Nunca me van a correr de ningún aeropuerto. Nunca me van a llamar. Nosotros no nos rendimos nunca ”, publicó en su cuenta de la red social X minutos después de ser agredido. Más tarde, en diálogo con Infobae , el abogado adelantó un descargo más extenso que publicará para responder las acusaciones de “chorro” y ladrón: “Los fascistas siempre tuvieron la misma estrategia. Agreden a uno entre muchos para atemorizar a todos. Los gorilas son iguales . Es un triste y cobarde estilo de vida.

“Esta es la versión civil de policía gaseando a una niña o garroteando a un jubilado. El problema es cuando nos dejamos amedrentar, nos callamos, no defendemos al compañero. Así se envalentonan y creen que pueden hacer cualquier cosa. Gasear, garrotear, linchar... Creen que porque tienen plata o poder pueden agredir a los demás, insultarlos, lastimarlos”, amplió en declaraciones a este medio.

“Yo no robé, no abusé de ningún privilegio, no le pegué a un jubilado, no le saqué el pan a un niño, no traicioné mis convicciones ni a mis compatriotas ¿Me tengo que dejar correr? ¿Tengo que bajar la cabeza e irme? ¿Tengo que dejar de ir al supermercado o a tomar un café? De ninguna manera... Están buscando eso”, tengo sangre, me enojo, es cierto... pero no es sólo calentura. Estoy convencido de que la peor estrategia es dejarse amedrentar. No hay que dejar que amedrenten a otros. Hay que bancar los trapos, siempre”, agregó el dirigente social, molesto por el hecho que debió vivir. “Es lo que pienso. No sé si “garpa”, pero soy así. Perdón si ofendí a alguien injustamente. Gracias a todos los que me transmitieron su apoyo. Nos vemos en la lucha”, concluyó.

El episodio al que se refiere Grabois se produjo esta mañana en Ezeiza: de acuerdo a lo que se observa en varios videos que se viralizaron en redes sociales, el ex candidato presidencial se “plantó” ante a los cuestionamientos de personas que lo acusaban de “chorro”; en ese contexto, el abogado y militante popular contestó en reiteradas oportunidades: “¿A quién le robé señora, a quién?”; de fondo se escuchaban otras voces que replicaban: “A los pobres”.

La visita a Su Santidad

Desde el Vaticano, el Papa Francisco, que mantuvo una extensa reunión con los movimientos sociales del mundo, ponderó su trabajo. Estaba presente Grabois, miembro del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Jorge Bergoglio sorprendió al hablar de manera directa sobre la Argentina desde el colonialismo, “que es el litio”, la masacre de Roca a los pueblos originarios, las coimas que pidieron funcionarios por obras internacionales y la represión con gas pimienta. Esto último lo hizo después que la delegación argentina, encabezada por Grabois, que es miembro del Dicasterio y Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), le mostraran imágenes de efectivos de la Policía Federal arrojando gas pimienta durante una manifestación contra el veto presidencial contra el veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria aprobada por el parlamento. de Jubilación (sin citar que país pero que se deduce es el nuestro).

Antes de viajar al Roma, Grabois recibió a Infobae en su oficina ubicada en la localidad bonaerense de Florida, En Vicente López. Allí se registro el siguiente diálogo:

— ¿Te gustaría o verías posible o impulsarías que Francisco venga a la Argentina y lo reciba Milei?

— Hace unos años hubiese contestado que no porque sentía que no nos lo merecíamos como sociedad. Él había estado muchos años acá, había sido muy maltratado por todos los gobiernos, por toda la política, de un lado y del otro. No había sido escuchado. O sea, él ya se fue llevando para Roma ese karma de ponerlo en el lugar de jefe de la oposición, que creo que fue Néstor Kirchner el primero que lo hizo, no era el jefe de la oposición. Después fue el jefe de la oposición a Cristina; después fue el jefe de la oposición a Macri; después fue el jefe de la oposición a Alberto. Después jefe de la oposición de. Una cosa ridícula. Desde luego que va a tener una posición crítica de quienes gobiernan. Se van a sentir incómodos porque a nadie le gusta. Pero ese es el rol de alguien que tiene que defender fundamentalmente a los pobres. No porque sea comunista, no porque sea populista o pobrista, sino porque está en el centro del Evangelio. Ahora, viendo su viaje a Asia, y la energía que tenía, me dio un poquito de ganas de que venga, y la verdad es que hasta sería bueno que venga durante este gobierno, porque también derribaría mitos, ¿no? Porque yo creo que esto es una cosa totalmente subjetiva, personal. Yo me acuerdo que cuando salió de la visita de Milei a al Papa, algunos se enojaron porque (el Papa Francisco) le sonrió y porque lo abrazó ¿Cómo no va a abrazar alguien que le pide un abrazo, que le pide perdón, que lo va a visitar? Es un ser humano. Además de ser el Presidente, puede ser mi enemigo en política, pero es un ser humano. Y a mí me pareció muy bien. Me gustó eso. Aparte, creo que nos hace bien a los argentinos, porque la verdad es que hoy tenemos la sociedad dividida en dos mitades. Según las encuestas que yo leo, está dividida en dos mitades y ningún país dividido en dos mitades puede prosperar.

—¿Entonces, querés que venga el Papa a La Argentina?

—Mi respuesta es sí.

—¿Y le pediste o le pedirías que venga a la Argentina?

— ¿Eh? No, no se lo pediría. Yo manifiesto mi deseo, pero no se lo pediría, pero me. Creo que nos haría bien como pueblo. Hoy te digo eso. En otro momento tal vez te hubiese dicho que no. Pero tal vez, como Milei es presidente y precisamente pareciera estar en la otra vereda del punto de vista de su pensamiento social, pareciera estar, digo, subrayo, pareciera, pues no puedo interpretarlo. Por ahí esa disonancia, si se quiere, puede crear una armonía, es decir, puede crear un presidente como Milei lo reciba con la dignidad que merece a alguien que tal vez no piensa como él. ¿Puede, puede ser un aporte a la armonía, ¿no?

También explicó: “Voy al Vaticano por la conmemoración de los diez años del ‘Primer Encuentro de Movimientos Populares’. Yo empecé a trabajar en el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, que antes se llamaba Comisión de Justicia y Paz. (...). Los encuentros de movimientos populares que fueron muy importantes para discutir la agenda de “Tierra, Techo y Trabajo, que es una agenda que el Papa asume como propia a partir del diálogo con los movimientos sociales, no del diálogo conmigo o con Juancito, o con Pedrito o con Fulanito, sino de los movimientos sociales y lo toma como propio. Entonces yo creo que a veces por las sobre interpretaciones políticas en clave argentina, nos perdemos de las interpretaciones profundas del mensaje que nos da el Papa a todos los cristianos y a todas las personas de buena voluntad, como dicen las cartas, exhortaciones apostólicas. Esto no es solamente para los religiosos, los laicos, los cristianos, es para todas las personas de buena voluntad. Volviendo al tema: yo tuve una participación menor dentro del comité Organizador de ese primer encuentro con los movimientos sociales, y en carácter de esa participación menor, me invita al Dicasterio del cual soy miembro. Es decir, el Dicasterio tiene un órgano pluri ideológico, ecuménico, con un montón de personas de distintos ámbitos. Son cincuenta más o menos. Bueno, yo tengo participación ahí y entonces en ese carácter voy a colaborar para que esa conmemoración de los diez años, de algo que fue un hito de la vinculación entre el Papa y los pobres que no se resignan, que se organizan, que tienen una visión vinculada a la tierra, al techo y al trabajo de todo el mundo, no de la Argentina, de todo el mundo.

FUENTE: Infobae