Javier Milei hizo una afirmación que dejó descolocada a Yuyito González

Lo cierto es que este sueño parece estar sólo en el corazón de la ex vedette, dado que este martes el Presidente lanzó fuertes declaraciones en el marco de su presentación en el Meta Day en el ex Centro Cultural Kirchner (CCK), asegurando que una boda con la conductora no está dentro de sus planes.

De hecho, el primer mandatario sostuvo que "cuando los lazos son fuertes, no se necesitan contratos", dejando en claro lo que opina respecto de la unión conyugal, tanto ante la ley como ante Dios. Pero ¿de qué estaba hablando el jefe de Estado para referirse a esto?

"Durante 250 mil años fuimos cazadores recolectores, viviendo en harapos, sin ingeniería ni cultura, mucho menos escritura. Una vida basada en el instinto de supervivencia más básica del reino animal: si cazo sobrevivo, si no cazo me muero de hambre", comenzó indicando Milei a modo introductorio para adentrarse en cuestiones económicas.

No obstante, consideró pertinente hacer una llamativa aclaración: "Igual refuerzo que es con Z (en referencia a "cazar"), digo yo, porque hay algunos contratos que me dan un poco de aversión". Fue entonces que el Presidente comenzó a reír y señaló: "Bueno, por lo menos está en la tele, no me escuchó, después se va a enterar", en dirección a su novia.

Finalmente, lanzó: "Bueno, cuando los lazos son fuertes, no se necesitan contratos", como justificándose por lo dicho hacía instantes.

De esta manera, Milei dejó nuevamente en evidencia su rechazo a la posibilidad de contraer matrimonio, mientras la conductora imagina una boda de princesas junto a su novio. ¿Se le cumplirá el deseo a Yuyito?