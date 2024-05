Esto fue denunciado por un vecino de la localidad de Ensenada, señalando que se trataba de un evidente caso de maltrato animal. “Si el perro se caía podía morir atropellado por quienes circulaban detrás de ese auto”, dijo el denunciante al medio local El Día.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1786375622865850746&partner=&hide_thread=false Insólito hecho en La Plata: lo filmaron manejando con el perro en el techo del auto

Vecinos de La Plata capturaron el momento en el que un conductor circulaba con el perro sobre el techo del auto. Las explicaciones que dio el dueño del animal. pic.twitter.com/jzBxwXYzUm — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 3, 2024

Tras el episodio y el revuelo generado, el conductor del auto salió a defenderse y explicar que en ningún caso se trata de maltrato animal, sino que, por el contrario, el perro “elige” viajar así.

En diálogo con ElTrece, Lucas, el dueño del animal, aseguró: “Paco Olmos es mi hijo más chico, está conmigo desde chiquito, lo criamos con mi señora, es un hijo más para nosotros”. Y agregó “Nunca pensamos que iba a hacerse tan viral, con una mano en el corazón le pido disculpa al pueblo argentino, yo sé que está mal lo que hace, pero él es duro”.

image.png

Además, contó que Paco también suele subirse a las motos. “Es un placer para él, pero yo sé que estuve mal. Me he enterado muchas cosas, me dijeron de todo. Me enteré de que hay una señora que quería rescatar al animal y el perro come asado. Si lo quiere rescatar va a tener que pelear con el diablo”, aseguro.

image.png

Por último, Lucas se disculpó: “Soy responsable, todos cometemos errores, pero el perro no quiere bajar y no lo podés hacer entender”. Y habló de lo importante que es para la familia. “Paco es mi vida entera, sé que estuve mal, pero no se lo van a llevar”, dijo respondiéndole a las proteccionistas que intervinieron en el caso.