Violencia de género

Horror: le prendió fuego la casa a su ex mujer y amenazó con matarla a machetazos

El violento hecho ocurrió días atrás en el conurbano bonaerense. Los policías apresaron al sospechoso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este es el sujeto que resultó aprehendido por los investigadores policiales.

Un individuo de 45 años fue detenido por los pesquisas policiales al estar sindicado de haber incendiado la vivienda de su esposa, a la que además trató de asesinar a machetazos, en un intento de femicidio registrado en el oeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el sujeto resultó apresado días pasados a escasos metros de la finca, situada en calle Jujuy al 1100, casi en el cruce con Neuquén, en la zona denominada Villa Raffo.

Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) y en base a las directivas impartidas por la doctora Alejandra Silvana Rodríguez, fiscal de la Unidad Funcional N° 9 del distrito.

Trascendió que el expediente se abrió como consecuencia de un hecho que se produjo el 7 de enero cuando el hombre originó un incendio en el domicilio y también amenazó de muerte con un machete a la damnificada.

Intervino en la causa penal el Juzgado de Garantías N° 3 de los tribunales de la jurisdicción.

A raíz de motivos legales, mantendremos en reserva las identidades de las diversas personas implicadas en lo acontecido.

FUENTE: Crónica

