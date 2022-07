Hacé este test: ¿eres perseverante o inconformista?, mirá

test.jpg La imagen del test.

Respuestas:

1- Si viste una mano:

Eres una persona super inconformista. Con frecuencia estás a la búsqueda de nuevos desafíos con tal de ponerte a prueba. No eres de los que le dice que no a algo e incluso te encuentras siempre pensando que nuevas actividades hacer. Las discusiones con el resto de las personas no es lo tuyo e incluso escapas a menudo de esto ya que consideras que no deberías perder tiempo en tu vida de esa forma. Te atraen las aventuras y el rencor no va con vos.

2- Si viste una cabeza:

Si es lo primero que llamó tu atención, eres de las personas que siempre se destacaron por ser perseverantes, sí, bajar los brazos temprano o sin intentarlo mil veces no es lo tuyo. Tienes muy claro los objetivos en la vida y no dejas que nadie te haga cambiar de opinión. Persona equilibrada a la hora de tomar decisiones. No haces las cosas por impulsividad o porque es lo primero que te vino a la mente. Te tomas tu tiempo y tratas de no equivocarte. Confías en que el camino al éxito requiere de mucho esfuerzo y sacrificio.