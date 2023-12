Habló el hombre que descuartizó a su padre en Buenos Aires: "Lo hice para seguir cobrando la jubilación"

“Mi viejo me tenía cansado”, expresó Alexis Pachu cuando fue interrogado por la Policía bonaerense luego de que allanaran su domicilio. No obstante, este martes trascendió otra declaración sin validez judicial: el hombre habría admitido haber desmembrado a su padre para “seguir cobrando la jubilación”, pero dijo que ya había muerto cuando lo hizo, por lo que el fiscal de la causa aguardaba la autopsia para confirmar si fue o no un asesinato.

En principio, una de las hipótesis que manejaban los investigadores tiene que ver con un conflicto familiar. Esto se confirmó luego de analizar una de las cámaras de seguridad de la zona, en la que se lo ve al acusado realizar maniobras extrañas al salir de la casa en el que convivía con su padre.

Durante el allanamiento al domicilio, ubicado a 300 metros de la plaza en la que fue hallada la maleta, los oficiales encontraron un cuchillo con manchas de sangre y marcas de arrastre en el pasillo del ingreso.

Ante las múltiples pruebas, el sospechoso habría confesado el crimen y luego indicó que en el freezer se encontraban las partes del cuerpo que faltaban, entre ellas, la cabeza y las manos.

En ese marco, salió a la luz un video que lo incrimina: se puede ver al hombre caminando bajo la lluvia con una maleta en la mano mientras se dirigía a la plaza donde más tarde sería encontrado el cadáver.

Fuente: Vía País