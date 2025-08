Furor por la expedición del Conicet: memes, miles de reproducciones y hasta la estrella de una fiesta electrónica

Un streaming sobre el fondo del mar argentino parecía imposible hace días atrás, pero el Conicet no solo lo hizo posible, sino que además logró una gran adhesión del público que no demoró en hacerse eco de las imágenes que llegaban de lo más profundo. Las repercusiones y reacciones no demoraron en aparecer y durante el fin de semana el material en redes sociales se volvió tendencia.