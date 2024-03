Fue a operarse de la vesícula y le hicieron una vasectomía

Un cordobés que fue a operarse la vesícula salió del quirófano con una vasectomía por un error del hospital. "Tengo bronca e impotencia porque lo que hicieron ya no tiene retorno", afirmó Jorge Base (41), la víctima de esta insólita historia.

Todo ocurrió en el hospital provincial Florencio Díaz , de la ciudad de Córdoba. Según explicaron, Base entró para sacarse la vesícula pero en lugar de eso, los cirujanos le practicaron una vasectomía, procedimiento que se utiliza para no poder tener más hijos.

“Cuando me pasaron a la habitación, al revisarme, la doctora me dijo que no era una operación de vesícula sino una vasectomía”, explicó el paciente en diálogo con "El doce".

Según dijo, en ese momento quedó aturdido: “se me cruzan un montón de preguntas por la cabeza. No te explicás cómo pueden llegar a cometer esta negligencia. Es un error muy grande”, expresó.

El problema, además, tiene otro agravante y es que el cordobés tenía intenciones de ser padre otra vez con su pareja. Si bien ya tiene tres hijos varones, explicó que "estaba buscando la nena".

Es que los médicos le explicaron a Base que las probabilidades de revertir la operación son mínimas debido a su edad y a que “el conducto que tienen que operar es muy chiquito”.

Cómo fue que se equivocaron

“Me dijeron que en el momento en el que me operaron, en el quirófano no hacían operaciones de vesícula sino de vasectomía. Esto fue el miércoles”, detalló Base en diálogo con la prensa.

La confusión se habría dado en la orden de ingreso a la operación. “Es muy raro porque en mi carpeta decía vesícula por todos lados, lo único que tenían que hacer era leerla, no tiene mucha ciencia”, apuntó.

“Se enfocan en decirte: No te hagas drama, por inseminación podés tener un hijo igual”, se lamentó el paciente.