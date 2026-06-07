EN VIVO: miles de fanáticos despiden en Avellaneda al Indio Solari

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La despedida ya lleva ocho horas y cientos de miles de personas esperan para darle el último adiós

Los cientos de miles de fanáticos del Indio Solari que se acercaron hasta el predio de Villa Domínico están por cumplir cerca de ocho horas y cada vez más personas se juntan en la avenida Bartolomé Mitre. Si bien la cantidad de público superó ampliamente las expectativas, se mantiene la calma en la zona.

Las imágenes son claras: cada ricotero espera paciente en la fila su momento para despedir a Solari. No se ven policías y cada 50 metros en los parlantes suenan los redondos en todo momento.

Otras de las historias que se conocieron en la despedida: Ignacio llegó hace un rato a Dominico y ya compró un fernet. Espera a dos amigos antes de sumarse a la fila. “Los Redondos le pusieron palabras a todos mis sentimientos desde los 16. Y ahora ya tengo 45”, expresó.