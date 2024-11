Fernando Niembro le advirtió a Yanina Latorre que "se va a comer un...

“Yo estaba haciendo ‘El equipo de Primera’. En un momento yo tenía a la derecha mía a Latorre y a mi izquierda al ‘Mago’ Capria, y a mí me agarra un dolor en el pecho fuertísimo… Yo sabía que era un ataque al corazón. Los miré y dije: ‘A ninguno de estos dos les voy a dejar el programa, estos son dos boludos que no saben nada. Acá el único tipo que puede conducir soy yo’ . Y seguí con un dolor en el pecho… terminé con un infarto” , contó el conductor.

Ese audio se viralizó hasta llegar a oídos de Yanina Latorre, que no tardó en responder durante el pase con Luis Majul en El Observador 107.9. “El periodista deportivo de cepa es un resentido. Los dos boludos son dos cracks en el fútbol y mi marido es un genio en lo que hace, es un número uno. Me parece un desubicado. ¿Hay que ser Niembro para saber de fútbol? Pobre tipo. Está con los dos mejores: Mariano Clos y el Pollo Vignolo. Como no hay otro al nivel de Diego, los dos tienen al mejor… Me parece un desubicado lo que dijo (Niembro)”, opinó la panelista de LAM, que también lo tildó de “corrupto”.

Fernando escuchó a Yanina y utilizó un espacio de su programa “De una con Niembro”, de Radio Colonia AM 550, para responderle. “Ayer hablé con el ‘Mago’ Capria, él me andaba buscando y yo le dije que sí, que me llamara inmediatamente. Y bueno, aclaramos las cosas”, comenzó a contar el conductor.

“La mujer de Latorre te mandó saludos”, le comentaron sus compañeros y él respondió: “Bueno, está bien, qué sé yo, que diga lo que quiera. Ella se la pasa hablando mal de todo el mundo, también puedo caer yo en la volteada. Yo no voy a hablar mal de ella. Por lo que veo que dijo Yanira Latorre, se va a comer un juicio porque no es cierto ninguna de las cosas que dice. Se lo voy a llevar a mis abogados. Ya le iniciaron tantas acciones, que una más, no hay ningún tipo de problemas”.