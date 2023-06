Fernando Burlando trabajará para la familia de Cecilia Strzyzowski

A medida que van surgiendo distintas versiones sobre lo que le habría pasado a Cecilia, abogados de renombre se comunicaron con Gloria Romero, la madre de la víctima, para ayudarlas con el caso desde lo legal. Sin embargo, la mujer había asegurado que continuaría con la misma letrada, Karina Gómez, tía de la joven desaparecida.

Con el avance de la causa, Romero decidió cambiar por los abogados correntinos Juan Antonio Arregin y Gustavo Briend. Sin embargo, este martes se conoció que la querella podría sumar un nuevo letrado: el mediático Fernando Burlando y su estudio.

Por qué Fernando Burlando podría ser el abogado de la mamá de Cecilia

Hace cinco días, Gloria contó que los motivos por los cuales no aceptó la representación de Fernando Burlando y del abogado Miguel Ángel Pierri, dos de los letrados más interesados en formar parte de la acusación por la desaparición de Cecilia, son porque le dio la palabra a Karina Gómez que seguirá con su patrocinio y porque confía en ella.

“Yo no tenía plata para pedir un abogado y Karina nos está patrocinando. Ni el doctor Pierri, ni el Burlando me van a representar. Yo les agradecí cuando se comunicaron conmigo, pero mi abogada no estaba de acuerdo y no voy a pasar por encima de ella”, explicó.

“Soy una persona de campo, tengo palabra y soy leal. Además, yo confío en Karina porque es la tía de Cecilia”, agregó Gloria. Con el avance de la causa, Romero optó por cambiar a su familiar por los letrados Arregin y Briend.

Sin embargo, este martes todo cambió. Frente a la complejidad de la causa,Gloria Romero aceptó reunirse con Fernando Burlando en la ciudad de Resistencia. De no mediar inconvenientes, el abogado comenzaría a trabajar junto a la defensa.

De acordar, la incorporación de Fernando Burlando a la querella, el abogado debería tramitar su matrícula ante el Superior Tribunal de Justicia de Chaco.