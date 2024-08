Fabiola Yáñez perdió el celular donde tenía los chats con Alberto Fernández, ¿qué pasará ahora?

La ex primera dama, Fabiola Yañez, sostuvo ante la Justicia que extravió su celular. Esto es crucial en el marco de la causa que investiga al ex presidente Alberto Fernández por violencia de género, ya que ahí estarían las pruebas que evidencian los episodios de golpes y maltrato que habría llevado adelante el ex mandatario, de acuerdo a la denuncia.

Las pruebas del celular de Yañez no son las únicas que desaparecieron, ya que Alberto Fernández había confirmado en su entrevista con El País que no contaba con los intercambios de mensajes con su ex pareja durante el 2022 y el 2023. "No tengo manera de corroborar cómo es toda esa conversación", aseguró en una de las pocas entrevistas que dio tras conocerse la denuncia.

En caso de presentar las capturas como prueba, serán fundamentales en el avance de la investigación que generó un gran revuelo no solo judicial, sino también político y social. Estas capturas podrían ser incorporadas al expediente esta semana, cuando Yañez se presente ante la Justicia. Además, habría mensajes de las últimas semanas, lo que pondría en jaque a Fernández, ya que pesa sobre él una orden judicial para no comunicarse con la madre de su último hijo.