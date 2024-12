Fabiola Yañez sobre la posibilidad de cruzarse con Alberto Fernández: "Es como estar al lado de alguien que te abusó"

Fabiola Yañez, periodista y ex primera dama.

La ex Primera Dama de la Argentina, Fabiola Yañez, volvió a hablar de su denuncia de violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández luego de que rompiera el silencio por primera vez en una entrevista publicada por Infobae el 10 de agosto. Ahora, en un reportaje concedido al medio español OK Diario, aseguró: “Alberto Fernández jamás me pidió perdón por nada”.

Además, reconoció que no quiere que el hijo de ambos, Francisco, viva en la Argentina para evitar que presencie escenas violentas de su papá. Contó, a modo de ejemplo, que una vez presenció una discusión entre su ex pareja y una persona en un restaurante, que terminó tirada en el piso “en un charco de sangre”. “Eso pasó en Argentina antes que él fuera Presidente”, recordó. “Yo no quiero que mi hijo viva esas situaciones, quiero darle la mejor vida posible”, agregó.

Yañez también reveló que hasta el momento no logró un acuerdo alimenticio por la manutención de Francisco, y que Fernández le pide que el niño no vaya al colegio, circunstancia a la que se opone. Dijo que el ex Presidente nunca demostró interés por ver su hijo y ni siquiera pidió permiso a la Justicia para viajar a visitarlo. “¿Usted podría tener adelante a Alberto Fernández?”, le preguntó el periodista Luis Balcarce. “No, la sensación es como estar al lado de alguien que te abusó... y fueron muchos años”. “Enfrentarse a un ex presidente es enfrentarse al poder, creo que cualquier mujer tendría que sentirse fuerte y que se denuncien estas cosas, que no queden en un arreglo económico, porque la verdad nada te cura; no hay dinero que pueda curar esas heridas”, agregó. En otro pasaje del reportaje, Fabiola Yáñez reveló que Fernández le pidió que no hiciera la denuncia y le propuso que difundieran un comunicado firmado por ambos, asegurando que mantenían una relación “tóxica”, y también se refirió a las reiteradas infidelidades por parte del exmandatario. “Lo hacía sistemáticamente y como descontroladamente. Porque no es posible hablar con 20 mujeres a la vez”, recordó. Dijo, además, que este tipo de situaciones comenzaron desde antes de asumir la presidencia de la Argentina, en diciembre de 2019. FUENTE: Infobae

