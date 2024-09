El exmédico presidencial declara en la causa que investiga a Alberto Fernández

Sin duda, su declaración será más que importante en el marco de la causa que investiga si hubo violencia de parte de Fernández contra quien era su pareja y madre de su segundo hijo.

Declara el exmédico presidencial: le harán 98 preguntas para saber si vio el moretón en el ojo de Fabiola Yañez

“Estando allí, junto con Alberto, lo llamamos al Dr. Saavedra, Jefe de la Unidad Médica Presidencial, me dio globulitos de árnica, y me dijo que se iba a ir con el tiempo. Y estuve así paseándome por días dentro de la casa, en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe”, señaló Yañez ante la fiscalía.

Ahora la Justicia quiere saber qué sabía Saavedra de ese moretón por el que le recetó árnica a Yañez. En este sentido, el fiscal le consultará si cuando se comunicaron con él le dijeron que había sido un golpe o un accidente; si fue a ver de manera presencial a Yañez a la Quinta de Olivos y cuál fue el criterio para recetar el mencionado tratamiento homeopático basado en globulitos de árnica.

Tras la confirmación oficial, los investigadores ahora tienen en la mira la entrada de otros medicamentos a la residencia oficial en fechas que coinciden con los golpes que denunció Yañez ante la Justicia.

Es que aunque en su declaración no pudo precisar con exactitud el día en que se habría producido el “terrible” golpe de puño que le dio Alberto Fernández, Yañez relató que el hecho ocurrió entre las últimas semanas de junio y la primera de julio de 2021. En esos días se detectó el ingreso de “medicación” a la Quinta de Olivos para la entonces primera dama, pero en las planillas que envió el Gobierno no se especifica de qué se trata.

La Justicia confirmó el ingreso de árnica a la Quinta Presidencial de Olivos

Lo cierto es que el mismo día en que uno de los médicos presidenciales pidió la receta para el árnica que luego se le suministraría a Yañez, también solicitó heparina, una sustancia que demora la formación de coágulos de sangre en quienes padecen afecciones médicas o se someten a procedimientos que aumentan las probabilidades de que estos se formen.

Saavedra estaba a cargo del equipo que atendía las 24 horas del día en Olivos y deberá contestar preguntas sobre todas las personas que trabajaban bajo su mando.

Ante la Justicia, Saavedra no podrá negarse a responder preguntas porque esta semana Alberto Fernández y Fabiola Yañez lo relevaron del secreto profesional. Las presentaciones están vinculadas a un pedido que hizo el fiscal y que tiene que ver con no limitar las respuestas que dará el extitular de la Unidad Médica Presidencial.

Para poder dar detalles que puedan esclarecer cuestiones vinculadas a la causa, el médico presidencial debía tener la aprobación de Yañez y de Fernández para revelar cuestiones íntimas de ambos involucrados que responden al secreto profesional.

Fuente: TN