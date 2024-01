Exitoso actor pidió salir a las calles "a voltear al gobierno de Milei"

En una visita al piso del canal A24, Carlos Belloso habló del presente de nuestro país. Allí, le consultaron: “El 24 hay un paro, ¿qué pensás que va a pasar? Vos estás convocando abiertamente”.

Carlos Belloso afirmó: “Yo creo que va a ser una salida masiva, que está bien. Yo me pliego a las palabras de Aristarain. Para mí no es duro, porque es cruel”.

Para justificar su postura, el actor remarcó: “No toques a los viejos. A los jubilados no se los toca. Es muy fácil ser poderoso con los jubilados. Yo no lo voté”.

El artista afirmó: “Puedo decir que hay que salir a voltearlo. Y obviamente que los que votaron a Javier Milei van a decir: ‘Eh, agarrá la pala’”.

Video de Carlos Belloso hablando contra Javier Milei en A24:

Carlos Belloso en contra el DNU y la Ley Ómnibus: "El teatro independiente es la marca del país"

Qué había declarado Adolfo Aristarain.

El director escribió: “Ganar la calle hasta que caiga el gobierno. Gracias a un grupo lamentablemente numeroso de imbéciles, ignorantes y zombies que una vez votó a Macri, y ahora a su bufón Milei y a toda la banda de rufianes que los acompañan, se entregó el gobierno y administración del país a una banda organizada que no tiene ideología, que busca sólo sacar provecho y rematar las industrias, los minerales, todo lo que puedan, sin límite”.

Y luego sumó: “No tienen mucho tiempo, no lo necesitan. No quieren el botín, sólo buscan el porcentaje que los patrones les dejarán en Panamá. Creo que se van a escapar en mayo, después de arrasar con el país. No son Piratas, que no tenían patrón. Son Corsarios”.