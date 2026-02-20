viernes 20 de febrero 2026

Terror

Evacuaron un depósito de Mercado Libre por un paquete "sospechoso"

El hecho sucedió poco tiempo después de que estallara un artefacto explosivo en un cuartel de Gendarmería Nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un episodio encendió las alarmas en Mercado Libre este viernes. La empresa reportó la recepción de un paquete sospechoso por el que debieron evacuar todas las instalaciones.

“Esta mañana un paquete que estaba en tránsito en el Centro de Almacenamiento del Mercado Central activó nuestros protocolos internos de seguridad”, señalaron desde la compañía fundada por Marcos Galperín. Al tiempo que aclararon que se dio aviso inmediato a las autoridades, quienes iniciaron una investigación.

“En estos momentos ya estamos operando con normalidad. La seguridad de nuestros colaboradores es nuestra prioridad y estamos colaborando con las autoridades”, precisaron desde Mercado Libre.

El paquete, dirigido a un tercero y no a la empresa, arribó esta mañana al depósito de la empresa ubicado en el Mercado Central, en Villa Celina. Allí, los controles de seguridad internos detectaron que el envío presentaba características compatibles con un posible riesgo.

Ante esa situación, intervino la Dirección de Explosivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y se procedió a la completa evacuación del personal. Acto seguido, los efectivos constataron que se trataba de una caja que contenía en su interior “un teléfono celular y una caja plástica de color negro, conectados entre sí mediante cables”.

Según se consignó en el parte policial, los especialistas avanzaron en la “neutralización” del paquete mediante el uso de un “cañón disruptor”. Tras la intervención, se comprobó que, a simple vista, se trataba de una caja de cartón de color marrón, de aproximadamente 30 por 30 por 20 centímetros.

“En su interior contenía un teléfono celular de color rojo y negro, cables rojos y una batería similar a las utilizadas en luces de emergencia”, detallaron las mismas fuentes.

“Estaba preparado para activarse al momento de su apertura, pero no contenía material explosivo”, concluyeron en relación con los resultados preliminares del procedimiento.

Ahora se aguardan las pericias para determinar con precisión los componentes que integraban el paquete. La investigación quedó a cargo de la U.F.I. N.° 9, encabezada por la Dra. Andrea Palín.

En tanto, desde la compañía señalaron que, tras el operativo, el centro de almacenamiento restableció rápidamente su actividad y volvió a operar con normalidad.

