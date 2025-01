Escándalo en Cañuelas: una pareja de lesbianas denuncian que un vecino homofóbico les incendió su casa

“Prenden fuego la casa de una familia de lesbianas en Cañuelas”, cita el comunicado. Allí afirman que la pareja realizó la denuncia correspondiente y que es la UFI 1 de Cañuelas la que lleva esta causa donde hay antecedente de amenazas desde hace años.

“Esta historia de violencia lesoboodiante comenzó en 2022”, afirman. Todo habría iniciado cuando esta pareja se mudó eligiendo esta zona semirural luego de la pandemia buscando tener una vida más pacífica, en contacto con los animales y la naturaleza.

Según afirman desde la Federación Argentina LGBT+, en ese mismo momento fueron informadas sobre un hombre que era violento con otra pareja de mujeres del barrio y las ultimas victimas habían decidido darles su apoyo cada vez que el las amedrentaba.

“Desde ese momento comenzó el calvario. Grababa sus entradas y salidas del barrio con su teléfono, se interponía en el camino del auto, las espiaba con binoculares desde su propiedad, les hacía gestos de persignación o de fornicación. Estaban presas en la casa, sin posibilidad de salir a caminar o andar en bici por el miedo. Dejaron de permitir que su hija juegue afuera”. Fue un largo tiempo de terror que culminó con el ataque a la vivienda.

Antes del fuego total a la casa, aseguran que este mismo hombre había rociado el pilar de la luz con combustible y lo había prendido fuego poniendo en peligro varias propiedades. Por último, una noche apuntó a la casa con una mira láser y ellas temiendo ser asesinadas abandonaron la casa.

Finalmente, en la madrugada del 29 de enero la casa ardió en llamas. Las cámaras de seguridad registraron el paso de este vecino señalado como el atacante. Eran las 3:40 de la mañana cuando se lo ve con un bidón de nafta en la mano y acompañado por su perro ovejero. “Se dirige directamente a la casa, la rocía de nafta y la prende fuego”.

Hubo denuncias previas que no fueron escuchadas: “A pesar de todas las denuncias presentadas, la única respuesta de la Justicia fue un perimetral para una sola de las integrantes de la familia, que nunca cumplió”. “La Justicia no hizo nada para protegerlas. Tampoco se dispuso a acompañarlas ningún funcionario público. Denunciamos el no accionar de la UFIyJ Nº1 de Cañuelas (bajo la responsabilidad de Roberto Javier Berlingieri), la UDF de Cañuelas (bajo la responsabilidad de Roque Funes) y el JG Nº8 (bajo la responsabilidad de Martin Miguel Rizzo) respecto a la Causa 2361/23, donde están unificadas todas las denuncias”, manifestaron en un comunicado de apoyo desde la Federación.

Además aseguran que se trata de una respuesta a la constante manifestación “los discursos de odio” por parte del Gobierno nacional. “El odio habilita la violencia y genera consecuencias concretas en la vida de personas reales, como esta familia. Los discursos de odio generan violencia. Esta es una prueba más”.

Por último desde la federación y la familia víctima de este ataque llamaron a la participación de la “marcha del orgullo LGBTIQ+ antifascista anti-racista” del sábado 1 de febrero en CABA “para demostrarle a este gobierno y a todxs sus funcionarixs que NO vamos a volver para atrás, que nuestros derechos NO se negocian y que nuestras vidas valen”.

Desde la Federación Argentina LGBT+ vamos a trabajar para que este asesino esté preso y para que ningún funcionario público siga fomentando esta violencia.

¡Los discursos de odio matan! ¡BASTA de ODIO!

Comunicado del municipio luego del ataque homofóbico En "Chacras del alba"

Ante los hechos de público conocimiento relacionados con el incendio de una vivienda en el barrio Chacras del Alba de nuestra ciudad, el Gobierno Municipal informa que tanto las áreas de Seguridad como la Secretaría de las Mujeres, Género y Diversidad se encuentran a disposición de las víctimas a los fines de brindar acompañamiento en el proceso de búsqueda de Justicia.

Informamos que al respecto existen actuaciones previas de la Secretaría, incluyendo la instalación de botones antipánico ante denuncias contra el agresor, y comunicaciones tanto con el Juzgado de Garantías como con la Fiscalía alertando sobre la situación.

Asimismo, se conoce que existen otras denuncias contra el mismo agresor por parte de vecinos del mismo barrio.

Entendemos que -como hemos solicitado en otras oportunidades- es primordial que la Justicia actúe con perspectiva de género. De lo contrario, si las denuncias se minimizan estos hechos lamentables continuarán sucediendo.

Por otra parte, es imposible desconocer que este hecho se da en un contexto de crecimiento de los discursos de odio y ataques a la diversidad que fomentan la discriminación e incitan a la intolerancia y a la violencia.

Es imprescindible que enfrentemos los discursos de odio y defendamos los derechos conquistados para construir una sociedad racional, con base en el respeto y la tolerancia.

FUENTE: Cañuelas al día