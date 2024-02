Yésica Cuevas, la mujer que fingió haber estado embarazada de trillizos, fue encontrada en casa de su ex.

Yésica Cuevas (42) , la mujer que se encontraba desaparecida desde el 29 de enero y había fingido estar embarazada de trillizos, fue hallada este viernes en la casa de su ex pareja, en Berazategui .

Desde el primer momento, el caso que comenzó con la denuncia de la desaparición de la mujer con un embarazo de trillizos a término, estuvo envuelto en un manto de sospechas, ya los investigadores, primero a cargo del fiscal Cristian Granados y ahora bajo la órbita de Daniel Ichazo, ambos del departamento judicial de Quilmes, no habían podido comprobar que existiera una cita para que Cuevas se realizara la presunta cesárea programada que afirmaba que tendría ese 29 de enero.

Justamente, en las últimas horas, el hombre que creía que iba a ser padre de trillizos le entregó a la Justicia su celular para que lo peritaran, analizaran sus movimientos, mensajes y llamadas. Los investigadores no creían que la pareja tuviera participación en la desaparición, sino que fue engañado.

Este viernes, terminaron de comprobar su teoría. El hombre no solo fue engañado durante todos estos meses en los que vivió la ilusión de ser padre por triplicado, sino que además Cuevas había escapado con su pareja anterior.

“Está desconcertado. No entiende por qué la mentira, dijo que nunca entró con ella al médico y que ahora se da cuenta de por qué cuando le tocaba la panza no había movimientos de un bebé, como suele pasar”, comentaron en los últimos días, cuando se confirmó que Cuevas en ningún momento estuvo gestando trillizos.

En las últimas horas, un médico se presentó ante la Justicia y le dio un giro a la causa, ya que declaró que ella no estaba gestando y que le pidió un certificado trucho, según le confirmaron a Infobae fuentes de la investigación.

Encontraron a la mujer que fingió estar embarazada de trillizos y había desaparecido en Berazategui

“En julio pasado, la mujer fue a ver a un médico y lo quiso negociar para que le dé un certificado de que estaba embarazada cuando no lo estaba”, le confiaron fuentes del caso a este medio.

Hasta ahora la Justicia siempre había desconfiado de que estuviera embarazada y los datos que lograron obtener daban cuenta de que había sido vista por la zona de El Pato y en la Ciudad de Buenos Aires. Hasta último momento continuaban las pericias a los movimientos de sus tarjetas de débito, así como con la SUBE.

La última vez que se había visto a Cuevas fue el 29 de enero pasado, cuando salió de la casa de su madre de 128 y 12 de Berazategui rumbo a una farmacia ubicada a cuatro cuadras. Ese día había dicho que tenía que asistir al hospital Evita Pueblo para someterse a una cesárea programada a las 17.30, según contó la familia de la mujer.

Como no volvía, la mamá de Cuevas envió a sus dos nietas a buscarla hasta el local, pero no había rastros de ella. “No la encontraron más”, subrayó la mujer el día de la desalación de su hija. Luego, fue a la comisaría para hacer la denuncia, pero como no le “prestaron mucha atención”, según sus dichos, decidió pegar la foto de Yésica por todo el barrio, con un teléfono para que la contacten.

Qué mensajes encontraron en el celular de Cuevas

Cuevas había olvidado su teléfono celular sobre su cama. Los investigadores lograron desbloquearlo y detectaron conversaciones con sus amigos en donde también los engañaba con respecto al falso embarazo. “Estoy nerviosa porque se viene la fecha. Ya sabemos que van a ser dos varones y una nena”, le escribió a una amiga.

En contraposición a esto, su pareja declaró que a él nunca le quiso revelar el sexo de los bebes porque, en teoría, no se podían ver bien en los estudios.

“A priori, y por lo visto hasta el momento, no chatea con nadie sobre algún tipo de huida. No hay ninguna conversación sobre escaparse”, explicó en su momento un investigador. La misma fuente, agregó: “Tampoco hay una pelea ni nada por el estilo que haga suponer que tenía algún enemigo”.

En cuanto a las búsquedas en internet, se confirmó lo que había adelantado Infobae. Yésica realizó búsquedas de fotos de ecografías de ese tipo de embarazos. Incluso descargó algunas imágenes, aunque luego las borró.

Otro dato sumamente relevante surgió del análisis del celular. Yésica realizó búsquedas de alojamientos en algunos puntos del país. Los lugares se mantuvieron en reserva para no entorpecer la investigación. Por lo visto, finalmente se quedó con su ex pareja.

En las últimas horas, el fiscal Daniel Ichazo había enviado un exhorto al Banco Central para que informara si Yésica abrió una cuenta en alguna billetera virtual que pudiera estar manejando desde un celular alternativo. Para los efectivos de la DDI de Quilmes, estaba con alguien, pero tenían una duda clave: “No sabemos si está acompañada por deseo propio u obligada”, expresaron.

