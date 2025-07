En la inauguración del mayor templo evangélico del país, Milei apuntó contra el peronismo: "Por suerte están empezando a caer presos"

“La izquierda, por su naturaleza anticapitalista, ha tergiversado los valores y principios judeocristianos que hicieron grande a Occidente en su moral retorcida, que es una distorsión de la moral sobre la cual la civilización fue construida, ha invertido el orden de los factores que conducen a la prosperidad”, apuntó Milei en el inicio de sus presentación.

Además, citó a algunos de los economistas de cabecera que tiene, como Thomas Sowell y Jesús Huerta de Soto, para cuestionar el concepto de justicia social.

“Ese es uno de los virus que le han metido en la cabeza a la gente y que llena de envidia, de odio y de resentimiento a cada una de las personas. ¿Y en el fondo, de qué se trata la justicia social? En el fondo, la justicia social no es ni más ni menos que envidia con retórica, es decir, es la envidia disfrazada de algo bienpensante, pero no deja de ser un pecado capital, como diría en algún momento Thomas Sowell. También, ¿desde cuando la envidia dejó de ser un pecado para capital, para convertirse en una virtud? No nos van a doblegar. Nosotros conocemos las Sagradas Escrituras", subrayó.

El evento forma parte del Congreso Mundial de “Invasión del Amor de Dios”, un encuentro de liderazgo cristiano que se extenderá durante dos días y cuya mayor expectativa radica en la presencia del jefe de Estado. Aunque aún no se confirmó si Milei dirigirá un discurso, su asistencia está programada entre las 18:00 y las 20:00, y su participación será de acceso gratuito. No obstante, para acceder al resto del congreso se requiere adquirir entradas que oscilan entre $30.000 y $100.000 en las áreas VIP. Las localidades más económicas (Kids, a $20.000) ya están agotadas.

La dimensión del evento llevó al gobierno de Chaco a implementar un extenso operativo de seguridad, que contará con al menos 120 efectivos policiales y un perímetro de 200 metros alrededor del templo, según fuentes oficiales. Por su parte, la seguridad presidencial quedará exclusivamente bajo control de la Casa Militar, que supervisará además el traslado del presidente desde el aeropuerto hasta el predio, situado a unos 12 kilómetros.

Fuente: Infobae