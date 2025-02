El último adiós a Kim: las desgarradoras palabras de su abuelo en el entierro

Y agregó: “Yo sé que tenemos un Dios, que tiene misericordia con estas personas, si bien no podemos llamarlos personas con lo que hicieron. Sabemos que la nena está en manos de Dios y pedimos para que esto no suceda más”.

La declaración de la hermana de uno de los delincuentes

Rocío, hermana de uno de los imputados, declaró: “Es mi hermano, pero que se pudra en la cárcel. Él me lo vino a contar. Me dijo que no se dieron cuenta de la nena, hasta que se dieron cuenta. Pero ya era tarde”.

La joven confesó: “Con mi papá lo tratamos de ayudar hace tiempo. Solo le podemos pedir perdón a la familia. Sentimos mucho dolor por lo que hizo. Me dijo que robó el auto porque necesitaba plata”.

Ignacio González Prieto, periodista especializado en temas policiales, habló de la condena que recibirían los dos jóvenes: “La gran pregunta de la sociedad es ¿qué va a pasar con los detenidos? Con el de 14 y con el de 17 años. Al final les voy a decir algo sobre la ley, porque muchos esperan algo que, lamentablemente, no va a ocurrir. El de 17 años es el que va a tener la carga penal más importante sobre sus espaldas, porque está en el régimen penal de responsabilidad juvenil que va entre los 16 y los 18 años. Tiene antecedentes y, de hecho, ya lo habían detenido en un robo el 1° de febrero con otra banda de chicos. Le van a dar seguramente la prisión preventiva y lo van a llevar a una cárcel para menores de esta edad”.

Y remarcó: “Pero aclaro algo: no se le va a poder aplicar la prisión perpetua, nunca. Porque la Argentina tiene firmados tratados internacionales y, a pesar de ser el asesino de Kim, no se la van a poder aplicar. Sí puede llegar a tener otra pena y eso depende del criterio del fiscal y de la jueza. Es lo que yo creo que, para el Código, es el homicidio en ocasión de robo, que tiene una pena de 10 a 25 años de prisión”.