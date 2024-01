El presidente Javier Milei, la imagen de un campo en Santiago del Estero

“El dibujo es de la figura de Milei. Creemos que van a venir ciertos cambios para el sector, por lo que esto es una señal de apoyo y reconocimiento más allá de que algunas medidas no han sido buenas para el sector. Pero hay que hacer un sacrificio entre todos los argentinos para que las cosas mejoren a futuro, tenemos esa cuota de esperanza”, sostuvo en declaraciones radiales.

image.png

El productor agropecuario oriundo de la localidad de Bandera comentó que la idea era generar una imagen que se pueda ver a gran escala: “En este caso fue un lote de maíz, con una figura bastante grande para que se pueda ver desde lejos con satélites, avión, dron”.

“Hoy en día se hacen estudios de suelo en donde se determinan los lotes de mejor y peor calidad. En base a eso se colocan más o menos semillas y fertilizantes. En este caso se colocan dos diferentes cantidades de semillas y eso hace el contraste que deja la forma de la cara. En una parte tiene 68.000 semillas por hectárea y en la otra parte tiene 48.000 que es donde está el rostro, para que quede más claro. A medida que crezca el cultivo se va a poder notar con mayor claridad, hasta desde el espacio”, explicó Ponce Micino.

Para que lo vea Elon Musk desde el satélite”, dijo entre risas el productor antes de contar que desde hace varios años tiene reservado el sistema de internet satelital del magnate dueño de Space X. Con Milei en el Gobierno, la empresa anunció que comenzará a funcionar en la Argentina este 2024.

“Una de las cosas que hemos reservado hace tres años es el servicio de internet de Starlink. La verdad que para zonas que están alejadas los servicios satelitales son una ayuda muy importante porque para nuestras herramientas y máquinas usamos la conectividad”, precisó.

El año pasado, Ponce Micino había decidido sembrar un lote de maíz con la misma tecnología de siembra variable para la Copa del Mundo, con un tamaño de 20 hectáreas, y la cara del capitán de la selección argentina, Lionel Messi. Todo se realizó en la Estancia La Martona.

Antes de eso, el ingeniero agrónomo Carlos Fericelli había puesto la imagen del mejor jugador de todos los tiempos en su campo de maíz en Córdoba. “Decidí por iniciativa propia intentar sembrar la cara de Messi con agricultura digital y de precisión. Cuando estaba con mi mujer y le cuento esto, me dijo que lo siembre y no solo hice eso, sino que desde mi cuenta de Twitter puse a disposición el dibujo, la prescripción que está en la sembradora. Me lo piden por mensaje y lo pasó sin costo para que los siembren”, comentó.

La figura de la cara del astro del fútbol mundial se logra aplicando mayor densidad en la implantación del cultivo y lo llamativo de esta “obra de arte” responde al riesgo que conllevó no solo en la cuestión productiva y de que se haga en medio de una fuerte sequía, sino es que se emprendió esta tarea sin haberse logrado todavía el título mundial.

FUENTE: Infobae