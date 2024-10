El Papa recibió a Victoria Villarruel y le pidió "seguir adelante y no aflojar"

Este lunes, la vicepresidenta Victoria Villarruel visitó al papa Francisco en el Vaticano. El encuentro duró alrededor de una hora y el Sumo Pontífice le pidió “seguir adelante y no aflojar”.

La audiencia se desarrolló en la Biblioteca del Palacio Apostólico en el Vaticano y Villarruel se mostró emocionada por la calidez del Papa y por el pedido que le hizo al final de la reunión: leer en voz alta una oración de Santo Tomás Moro, que habla sobre la alegría y el sentido del humor. Este mensaje personal la conmovió profundamente: “Me conmovió, me dijo que no perdiera yo la alegría, que no perdiera el sentido del humor”, aseguró.

Durante la audiencia, Francisco mostró especial interés por la situación de los sectores más vulnerables en Argentina, como los niños y los ancianos. El Papa también expresó su preocupación por el creciente problema de las drogas en el país, recordando su trabajo en Buenos Aires a través de los Hogares de Cristo, una red de apoyo a jóvenes con adicciones. “Es natural, unos son el futuro y otros la reserva de sabiduría”, señaló la vicepresidenta.

Villarruel aprovechó la ocasión para hablar sobre su labor en el Senado y los esfuerzos que realiza para generar consensos en un contexto en el que su partido representa una minoría. Francisco valoró este enfoque, destacando la importancia de la unidad y la necesidad de tender puentes entre los diferentes sectores de la sociedad argentina, en especial en un contexto de tanta polarización.

Otro de los temas que se abordaron fue el de las Malvinas, así como las heridas que aún persisten en la sociedad desde los años 70. Ambos coincidieron en la importancia de trabajar por la reconciliación y la unidad entre los argentinos, un mensaje que Villarruel considera clave para el futuro del país.

Al concluir la audiencia, Francisco le obsequió un rosario, sus encíclicas y una placa de bronce con las figuras de San Pedro y San Pablo, un gesto que Villarruel recibió con gratitud. A su vez, ella le entregó al Papa una pequeña escultura de un caballo relacionada con la Pampa y un turrón artesanal.

Al despedirse, Francisco le pidió a Villarruel seguir “adelante, no aflojar y no perder el sentido del humor”. La Vicepresidenta le dijo: “Rezo por usted, pero usted rece por mí”, antes de despedirse, saludándolo con la mano.

Tras la reunión, la vicepresidenta visitó a las monjas benedictinas argentinas que residen en el Vaticano y realizó un recorrido por la Basílica de San Pedro antes de finalizar su gira por Europa y regresar a la Argentina.

Fuente: Infobae / TN