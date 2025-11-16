domingo 16 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¿Te gusta?

El nombre romano que es furor en Argentina y está relacionado con Harry Potter

Se considera uno de los más lindos del mundo en noviembre de 2025. Se posiciona como una tendencia en Argentina por su historia, pronunciación y significado

Por Redacción Tiempo de San Juan
productos-piel-bebe

Tiene cinco letras y está relacionado con Harry Potter. El nombre romano es furor en Argentina y se destaca por su historia milenaria, su simbolismo luminoso y su creciente presencia en registros civiles y búsquedas en internet.

Lee además
La jueza Dolly Roxana Fernández
Voz judicial

La jueza que condenó al clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: "Había un hartazgo social y la gente dijo basta"
“No soy ningún hermano perdido ni busco nada del Presidente. Yo quiero trabajar tranquilo en el campo”, afirmó Diego, el entrerriano que se hizo viral por su parecido con Milei.
Insólito

Quién es el gaucho entrerriano que se volvió viral por su parecido con Milei: "No paro de recibir mensajes"

Elegir un nombre en términos culturales es una mezcla de decisión entusiasta y ejecución de un ritual tradicional con fuerte influencia familiar y la influencia no menor de la moda. La elección de nombres de raíz romana creció en el último tiempo gracias a su sonoridad breve, su aura serena y su fuerte carga histórica.

El nombre en cuestión es Albus.

El nombre romano Albus: ¿qué significa?

El nombre Albus, de origen latino, deriva del adjetivo albus, que significa “blanco”, “luminoso” o “brillante”, una palabra que en la Antigua Roma hacía alución a la pureza, la nobleza y la claridad espiritual.

Si se tiene en cuenta el latín clásico, Albus no solo aludía al color, sino también a la idea de un resplandor suave y apacible, en contraste con Candidus, que se usaba para un blanco más intenso y radiante.

Albus tiene un fuerte historial ancestral. En la tradición romana, el término se utilizaba para describir fenómenos naturales como la luz del alba, la claridad de la luna o la blancura de ciertos animales simbólicos.

Desde un punto de vista histórico, Albus fue utilizado como cognomen romano, una especie de sobrenombre familiar que distinguía linajes. Entre ellos se destaca Aulus Postumius Albus, un cónsul del siglo V a. C., recordado por su participación en la primera guerra contra los latinos y por haber sido un líder militar respetado durante los primeros tiempos de la República.

Además aparecen registros de otros miembros de la gens Postumia que llevaron el cognomen Albus o Albinus, todos pertenecientes a familias patricias.

Albus: el nombre relacionado con Harry Potter

Teniendo en cuenta épocas más contemporáneas, otro de los motivos por el que este nombre volvió a ganar notoriedad fue gracias a la literatura, especialmente por el personaje Albus Dumbledore, de la saga literaria y cinematográfica "Harry Potter".

Seguí leyendo

Una mujer se tropezó y cayó en una vereda: un municipio deberá pagarle más de 900.000 pesos

La familia Sena, declarada culpable por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Un exalumno universitario dijo sufrir bullying y prometió vengarse con sangre

Devastación total: así quedaron las empresas arrasadas por el mega incendio en Ezeiza

El estremecedor video que registró la explosión en una fábrica de Ezeiza: vecinos captaron el momento exacto del estallido

¡Impresionante! Explosión de una fábrica en Buenos Aires hizo temblar la tierra en varios kilómetros a la redonda

Campeonato internacional de carne: ¡ganó un corte argentino!

Tráfico de imágenes de abuso infantil: allanaron un predio del Ejército

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La jueza Dolly Roxana Fernández
Voz judicial

La jueza que condenó al clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: "Había un hartazgo social y la gente dijo basta"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Video e imágenes inéditas que complican al conductor acusado de atropellar intencionalmente a un motociclista en San Martín
Exclusivo

Video e imágenes inéditas que complican al conductor acusado de atropellar intencionalmente a un motociclista en San Martín

El hotel, un encanto añejo de La Laja. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: el paraíso termal de Albardón con mucha historia y un futuro en suspenso

Qué pasó con la mujer que ocasionó destrozos en un conocido sanatorio de Capital
Imágenes

Qué pasó con la mujer que ocasionó destrozos en un conocido sanatorio de Capital

Se espera un domingo nublado y ventoso en San Juan, con probabilidad de algunas lluvias, según indica el Servicio Meteorológico Nacional.
Pronóstico

Parte de San Juan sigue bajo alerta este domingo: se espera viento y, ¿llega finalmente la lluvia?

Un ciclista rawsino sufrió un accidente con un colectivo de la Red Tulum y murió horas después, en el hospital.
Siniestro fatal

Un ciclista rawsino de 75 años chocó con un colectivo y falleció horas después

Te Puede Interesar

Metamorfosis en pleno centro sanjuanino: cómo avanza la reforma del edificio 9 de julio para convertirlo en tribunales video
Recorrido exclusivo

Metamorfosis en pleno centro sanjuanino: cómo avanza la reforma del edificio 9 de julio para convertirlo en tribunales

Por Miriam Walter
El Concejo Deliberante de Caucete, envuelto en denuncias y problemas para sesionar: el mapa del conflicto
Polémica

El Concejo Deliberante de Caucete, envuelto en denuncias y problemas para sesionar: el mapa del conflicto

El tiktoker que recorre las canchas sanjuaninas para entrevistar y hacer viral a los jugadores
De Caucete a las redes

El tiktoker que recorre las canchas sanjuaninas para entrevistar y hacer viral a los jugadores

Alegrías y tristezas de 10 meses pintados de verde y negro.
El peor final

Del sueño al golpe: el fugaz paso de San Martín por Primera, en medio de cambios, reacciones tardías y un descenso anunciado

De la radio a los escenarios: el locutor que anima a los yeyeros y se ganó un lugar en el cuarteto sanjuanino
Historias

De la radio a los escenarios: el locutor que anima a los "yeyeros" y se ganó un lugar en el cuarteto sanjuanino