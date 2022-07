El nene tucumano que siempre tiene hambre: "Ya no sé cómo parar de comer"

"Venis de comerte todo en un cumpleaños y no te dejan cenar milanesa", comienza diciendo el video en el que se puede ver a Tiziano (5) de fondo.

La que habla es su madrina y le explica que no puede ser que siga con hambre después de haber comido suficiente y la respuesta del pequeño Tiziano es insólita. Tan insólita, que se viralizó en cuestión de horas en TikTok y ya tiene millones de reproducciones.

"No sé cómo parar el hambre ya he nacido así. Yo no sé cómo parar de comer", le responde Tiziano a su madrina que estalla de risa adelante del niño.

La soltura y la tonada tucumana del niño hicieron que su video se viralice y genere mucha ternura entre quienes lo comparten en redes sociales.

melissa y tiziano.jfif Tiziano y su madrina Melissa.

Sobre las imágenes que se viralizaron, la madrina del nene contó qué fue lo que pasó: “Salvador, su hermano más chico, me dijo que en el cumpleaños había comido un montón. Por eso, no pensé que querría comer más. Pero me sorprendió con sus respuestas. Así que accedí”,

“Él dibuja a la familia y nos da los papelitos. Es muy protector de su prima que tiene un año y de su hermano que tiene tres", contó Melissa en diálogo con TN.

La joven subió el video de su sobrino a TikTok y consiguió más de 5.600.000 reproducciones en cuestión de horas.

Mirá el video: