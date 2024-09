El misterioso viaje de los padres de Loan que cambiaría toda la investigación

María , la progenitora del menor, expresó: “Nosotros no estamos de brazos cruzados. Todos los días buscamos a Loan. Hace 84 días que no sé nada de mi hijo. Tenemos que viajar, no podemos decir a dónde vamos ”. Tras esta declaración, la mujer aclaró que visitaría junto a su marido un lugar donde habría “información clave” sobre Loan

Hasta el momento, la principal hipótesis policial asegura que el niño habría sido víctima de un “secuestro vinculado a la trata de personas” en el que estarían involucrados familiares y conocidos que estuvieron presentes en el último almuerzo realizado en la casa de Catalina Peña.

Los siete detenidos por la desaparición de Loan

Antonio Benítez : es el tío político de Loan al ser pareja de Laudelina Peña . Fue el primer detenido del caso, acusado de “abandono de persona”.

: es el tío político de al ser pareja de . Fue el primer detenido del caso, acusado de “abandono de persona”. Laudelina Peña : tía de Loan y esposa de Antonio Benítez. Está acusada de falso testimonio.

: tía de Loan y esposa de Antonio Benítez. Está acusada de falso testimonio. Daniel “Fierrito” Ramírez : está acusado de “partícipe de la captación de menores con fines de trata”.

: está acusado de “partícipe de la captación de menores con fines de trata”. Mónica del Carmen Millapi : pareja de Daniel Ramírez. Es una de las personas que juntó naranjas con Loan.

: pareja de Daniel Ramírez. Es una de las personas que juntó naranjas con Loan. Victoria Caillava : fue detenida tras hallarse rastros de Loan en dos de sus vehículos.

: fue detenida tras hallarse rastros de Loan en dos de sus vehículos. Carlos Pérez : esposo de Victoria Caillava. Habría ocultado a Loan en su casa.

: esposo de Victoria Caillava. Habría ocultado a Loan en su casa. Walter Maciel: estaba al frente de la comisaría de 9 de Julio, pero habría realizado maniobras para encubrir la desaparición de Loan.

Es importante aclarar que, tras su detención y encarcelamiento, Benítez denunció haber sufrido apremios policiales con el objetivo de culparlo por la desaparición de Loan: “Me llevan hasta la escuela unos policías y me piden el teléfono. Les dije que estaba sin batería... Después, me esposaron, me pegaron, me dijeron que tenían el modo de hacerme hablar”.