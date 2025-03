El Gobierno nacional dispuso que los aportes a las cámaras empresariales dejarán de ser obligatorios

En el Decreto 149/2025 , el Poder Ejecutivo señaló en el primer artículo que “las Convenciones Colectivas de Trabajo no podrán imponer aportes, contribuciones o cualquier otro tipo de carga económica en beneficio de las cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores a cargo de no asociados o afiliados a dichas entidades, salvo que dichas cargas resultaren aceptadas voluntariamente por estos últimos”.

Además, se aclara que las próximas negociaciones colectivas no podrán incluir cláusulas que busquen la obligatoriedad de estos pagos.

“Se termina con un importante privilegio de la casta”, expresó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger en sus redes sociales una vez que se publicó el decreto.

Según los argumentos del Gobierno, las cláusulas de aportes a entidades no asociadas no tienen fundamento normativo. Por ende, se señala, no puede imponerse el cobro de contribuciones obligatorias en favor de las cámaras a los empleadores. De todas maneras, seguirán vigentes por 90 días las cláusulas de acuerdos ya firmados, en tanto que ya no se habilitará más el uso de esa herramienta.

El próximo paso del Gobierno podría ser avanzar contra un aporte similar, pero que se realiza a las federaciones o uniones de trabajadores, lo que impactaría en el corazón de la recaudación de los sindicatos.