El Gobierno crea un nuevo índice para calcular las deudas en juicios laborales y comerciales

El Banco Central publicará regularmente una nueva tasa que servirá como guía para que los jueces puedan determinar los intereses de las deudas laborales o comerciales.

Según explicó la entidad, la nueva serie estadística se llamará Tasa de Intereses Moratorios (TIM) y su objetivo es "brindar una nueva herramienta que permita a los tribunales determinar intereses moratorios para deudas en pesos". Empezará a publicarse este jueves, pero la serie arranca el 3 de junio de 1993, con lo cual se pueden calcular deudas anteriores.

La tasa, que no es mandatoria, se publicará en el contexto de "lo dispuesto en el inciso C del artículo 768 del Código Civil y Comercial". Ese artículo regula la tasa de los intereses moratorios y establece que si no se puede llegar a una tasa acordada entre las partes y si no existe una ley especial para el caso, la tasa que debe pagar el deudor queda a criterio judicial.

En la práctica, este inciso habilita a los jueces a aplicar tasas activas, pasivas, mixtas o índices de mercado, según la jurisprudencia del fuero y el tipo de obligación, lo que explica que haya una fuerte dispersión de criterios entre tribunales.

Por eso, asociaciones y cámaras le habían pedido al Banco Central que emitiera una reglamentación que otorgara mayor previsibilidad a acreedores y deudores.

¿Cómo se calcula la nueva TIM?

La TIM es un promedio entre una tasa de interés pasiva (correspondiente a depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días) y una tasa de interés activa (resultante del promedio ponderado de las tasas de los préstamos en pesos otorgados mediante documentos a sola firma y de los préstamos personales)..

La tasa de interés promedio diaria utilizada como base para el cálculo de la TIM fluctuará dentro de dos bandas destinadas a preservar el valor de las deudas y garantizar su razonabilidad. No podrá superar la variación diaria del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) más un 3% efectivo anual, ni ser inferior a la variación diaria del CER menos un 3% efectivo anual.

Para establecer los intereses y cuál sería el monto final de la deuda en un determinado plazo, el BCRA armó una "calculadora" en su página web

Para el BCRA, la nueva herramienta ayuda a "la simplificación administrativa" y a "fortalecer la seguridad jurídica y promover la previsibilidad, la razonabilidad y la equidad en las relaciones económicas".

Sobre la forma de calcular la tasa en la resolución de la entidad se explica que el "mecanismo protege a los acreedores en contextos de tasas de interés reales negativas, como los que se experimentaron en los últimos 15 años" y que al fijar una banda inferior en CER−3, acreedores y deudores comparten el sacrificio en períodos con tasas de interés reales muy negativas.

Por otra parte, el Banco Central señaló que "calcular intereses moratorios con tasas reales de interés sustancialmente positivas durante largos períodos aumenta irrazonablemente las deudas, acrecienta la incobrabilidad y puede generar riesgos sistémicos" y que por eso era adecuado establecer la banda superior de la TIM en CER +3.

